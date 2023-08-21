خلل بمنصة "إكس" ومشكلة في عرض المنشورات القديمة

تواجه منصة “إكس” تويتر سابقاً، مشكلة في عرض المنشورات القديمة التي تعرض صوراً أو أي روابط خارجية “يو آر إل”، وأوضح موقع “ذا فيرج”، المختص بالأخبار التقنية، أنه ليس من الواضح متى بدأت المشكلة.

وأشار الموقع إلى أنه يبدو أن المشكلة في المنشورات ما قبل ديسمبر \كانون الأول من عام 2014، وأن مقاطع الفيديو يبدو أنها لم تتأثر بهذه المشكلة، مع العلم بأن موقع “تويتر” دعم نشر الصور الأصلية عام 2011، ومقاطع الفيديو المتضمنة في عام 2016، لكن روابط موقع يوتيوب أصبحت الآن تظهر كعنوانيو آر إل” لا يعمل.

وأشار مُغرّد عبر منصةإ “كس”، واسمه توم كوتس، ويوتيوبر برازيلي يُدعى دانيلو تاكاجي، إلى الخلل الذي ظهر في المنصة، وأشار كوتس إلى واحد من أشهر الصور التي نُشرت عبر منصة “تويتر”، وهي “السيلفي” التي نشرتها مقدِّمة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2014 إيلين ديجينيرز، وهي محاطة بمشاهير مثل برادلي كوبر، وجنيفر لورانس، وغيرهما، جرى التقاطها أثناء بث الحفل، وسرعان ما أصبحت الصورة “الأكثر إعادة تغريد على الإطلاق”، مع أكثر من 2 مليون مشاركة على المنصة وقتها.

وعلى الرغم من أن الناشط عبر منصة “إكس”، كوتس، قد أشار إلى إيلون ماسك، مالك منصة “إكس” في منشور يوضح المشكلة، فإن ماسك أو ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية للمنصة، لم يردّا على المشكلة.

ونشر موقع “ذا فيرج” أن المشكلة في صورة الأوسكار 2014 جرى إصلاحها، أمس الأحد 20\8\2023 فقط.

وعدَّ الموقع التقني أنه على الرغم من أن هناك تكهنات بأن هذا الخطأ قد يكون تحركاً مقصوداً من ماسك لخفض التكاليف، فإن حقيقة أن الوسائط الفعلية المنشورة لم يجرِ حذفها، تشير إلى وجود خطأ، وهو أحد الأخطاء الكثيرة التي نشأت منذ الاستحواذ، العام الماضي، والتسريح الجماعي للعمال في المنصة.

وأشار الموقع التقني إلى أن هناك أيضاً صورة أخرى قديمة على “إكس” لا تزال تعمل، مثل الصورة المنشورة على حساب الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، بعد فوزه في حملته الانتخابية لعام 2012 لإعادة انتخابه، مما يُظهر عناقاً بينه وبين السيدة الأولى. ليس من الواضح ما إذا كان قد جرت استعادة ذلك يدوياً، لكنه كان لا يزال مرئياً بعد ظُهر أول من أمس السبت 19\8\2023.

ويبدو أن توقيت عدم ظهور الصور والروابط مرتبط بالتغييرات التي أجراها موقع “تويتر” في عام 2016، في الوقت الذي أعلنت فيه المنصة عرض معاينات لمواقع الويب المرتبطة والمرفقات الأصلية التي لم يجرِ احتسابها في حدود 140 حرفاً في “تويتر”.