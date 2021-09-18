خلل يحرم عملاء أبل من شراء هواتف iPhone 13

أعلن عدد من عشاق ”آيفون“، عن عدم تمكنهم من شراء هواتف iPhone 13 الذكية الجديدة، من خلال الطلب المسبق عند الدفع باستخدام Apple Card.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، مع بدء بيع الجهاز فيها، بشكاوى العملاء، الذين أكدوا فشل عملية الدفع لحجز الجهاز عبر وسائل ”أبل“.

وفي أعقاب تزايد الشكاوى والضغط المتواصل على تويتر، اضطرت شركة ”أبل“ إلى الاعتراف أخيرا بالمشكلة بحلول منتصف اليوم، قائلة إن هناك خللا في إيقاف المدفوعات.

ويمكن لحاملي بطاقات ”أبل“ استخدام بطاقة ائتمان مختلفة لطلب أجهزتهم مسبقا، ولكن استخدام apple card يسمح للأشخاص بشراء منتجات ”أبل“ مع استرداد نقدي يصل إلى 3%، بحسب ”ديلي ميل“.

ورجح بعض المستخدمين أن تكون المشكلة نابعة من كون النظام قد يكون مثقلا بالطلبات المسبقة، لكن المشكلة ما تزال جارية.

يذكر أن شركة ”أبل“ كانت قد أعلنت عن الهواتف الذكية الجديدة، الثلاثاء، خلال حدثها السنوي، الذي عقد افتراضياً عبر الإنترنت، للمرة الثانية على التوالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستمرة.

وخيبت ”أبل“ آمال عشاقها، حيث إن هاتف iPhone 13 الجديد ليس هاتفا ذكيا أعيد تصميمه بالكامل، ولكنه تضمن تغييرات طفيفة تعمل على تحسين الأداء وتجربة المستخدم.

واعتبر العديد من عملاء ”أبل“ حول العالم الذين كانوا يترقبون سلسلة ”آيفون 13“ أنهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد الكشف عن السلسلة التي لا تحتوي على تحسينات كبيرة وتفتقر إلى الابتكار الذي تشتهر به.

ويتشابه آيفون 13 وآيفون 13 برو من ناحية حجم الشاشة والمعالج، ويختلفان في الكثير من الأمور الإضافية.

يأتي الهاتفان بشاشة بحجم 6.1 بوصة مصنعة بتقنية Super Retina XDR من أبل، وهي تعتبر نسخة أبل من شاشات OLED المميزة، كما يقدم الهاتفان دقة العرض نفسها وهي 2532×1170 بيكسل، وذلك يعني 460 بيكسل في البوصة الواحدة.

ويقدم آيفون 13 برو معدل سطوع أعلى قليلا من آيفون 13، حيث يصل إلى 1000 نقطة إضاءة بدلا من 800 في آيفون 13، ولكن بدلا من الاعتماد على معدل 60 هرتز لتحديث الشاشة، فإن آيفون 13 برو يأتي بمعدل تحديث 120 هرتز.

ويعتمد الجهازان أيضا على تصميم نتوء الكاميرا الأمامية المخفض، حيث تم تصغيره بنسبة 20٪ عن الإصدارات القديمة.