خيار جديد لمستخدمي آيفون لحذف أو إلغاء حساب إنستغرام

بات الآن بإمكان مستخدمي أجهزة آيفون من شركة أبل حذف أو إلغاء تنشيط حساب إنستغرام عبر نظام iOS.

وقد كشفت منصة إنستغرام المملوكة لشركة عن إتاحة خيار جديد لحذف الحساب من أجل الامتثال لإرشادات مراجعة متجر التطبيقات المحدثة من شركة آبل التي تفرض الآن على جميع التطبيقات التي تقدم إنشاء الحساب أن تتضمن أيضًا حذف الحساب داخل التطبيق أيضًا.

ويعني ذلك أنه أصبح من الممكن الآن حذف حسابك ضمن منصة إنستغرام مباشرة من تطبيق الهاتف المحمول.

واحتاج المستخدمون في السابق لتسجيل الدخول إلى إنستغرام من خلال متصفح الويب عبر الحاسب أو الهاتف المحمول من أجل حذف الحساب. وقالت الشركة إنها تقدم الآن هذا الخيار داخل تطبيقها لنظام iOS.

وكان يمكنك في السابق إلغاء تنشيط الحساب من خلال التطبيق. ولكن هذا لا يحذف بياناتك من خوادم إنستغرام .

ولم يقدم التطبيق نفسه أي معلومات حول خيار الحذف الكامل. ونتيجة لذلك لجأ العديد من المستخدمين إلى خيار إلغاء تنشيط الحسابات بدلاً من الحذف.

وقال متحدث باسم شركة ميتا: نريد أن نمنح الأشخاص المزيد من الطرق للتحكم في تجربتهم والوقت الذي يقضونه عبر إنستغرام . طرحنا خيار حذف حسابك في الإعدادات عبر iOS، ويظل لديك خيار تعطيل حسابك مؤقتًا قبل اختيار حذفه.

وفي حال اخترت حذف الحساب عن طريق التطبيق، فإن الشركة تمنحك 30 يومًا لإلغاء القرار قبل حدوث عملية الحذف.

ويتماشى هذا مع إرشادات آبل حيث تقول الشركة إنه من المقبول أن يستغرق حذف الحساب وقتًا بعد البدء. ومع ذلك، فإن الخيار يعمل أيضًا بنفس طريقة إلغاء التنشيط.

ويعني ذلك أن الخيار يمنح المستخدمين فترة يمكن خلالها إعادة النظر فيما إذا كانوا يريدون مغادرة التطبيق بالكامل. وإذا قاموا بتشغيل التطبيق مرة أخرى خلال هذا الإطار الزمني، فلن يتم وضع حسابهم في قائمة الانتظار للحذف.

أبلغت شركة آبل المطورين في شهر مايو بأنها تفرض سياسة إلزامية تشمل طرق حذف الحساب في التطبيقات اعتبارًا من 30 يونيو.

وقالت الشركة التي تتخذ من كوبرتينو مقرًا لها إن التطبيقات التي لا تمتثل لهذه القواعد قد تواجه تأخيرات في المراجعة عند إرسال التحديثات.

وأوضحت الشركة في إرشاداتها: إذا كان تطبيقك يدعم إنشاء الحساب، فيجب عليك أيضًا عرض حذف الحساب داخل التطبيق. لا يجوز أن تطلب التطبيقات من المستخدمين إدخال معلومات شخصية لتعمل، إلا عندما تكون ذات صلة مباشرة بالوظائف الأساسية للتطبيق أو عندما يكون ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

وذكرت الشركة أن خيار تعطيل الحساب لن يكون كافيًا. وحددت أن التطبيقات يجب أن تقدم حذف سجل الحساب بالكامل، إلى جانب البيانات الشخصية المرتبطة به. ويمكن للتطبيقات تضمين خيارات إضافية. ولكن عرض إلغاء تنشيط الحساب أو تعطيله مؤقتًا فقط غير كافٍ.

ولا تزال إنستغرام تسلط الضوء على خيار إلغاء التنشيط كخيار أساسي باستخدام زر كبير يشجع المستخدمين على النقر. وفي الوقت نفسه، لم يتم إبراز خيار الحذف أدناه.

وتتماشى العديد من التطبيقات الآن مع سياسة آبل الجديدة مثل سيجنال. وتلتزم أيضًا التطبيقات الأخرى المملوكة لشركة ميتا بإرشادات آبل الجديدة، مثل واتساب.

ومن ناحية أخرى، لم تمتثل سبوتيفاي وتيليجرام للسياسات الجديدة. ويقدم تطبيق سبوتيفاي رابطًا لصفحة حذف الحساب فقط. بينما لا تقدم منصة تيليجرام خيارًا لحذف الحساب.