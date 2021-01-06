خيبة أمل تصيب آبل بسبب انخفاض مبيعات iPhone 12 mini

على الرغم من التوقعات الأولية المتفائلة من ”أبل“ نفسها “ لإصدار نسخة ”Mini“ من هاتفها الرائد الجديد iPhone 12، لكن الإصدار الجديد لم يحقق نجاحًا من حيث المبيعات في السوق الأمريكية، ما أصاب العملاق الأمريكي بخيبة أمل واسعة.

وبالرغم من أن الإصدار الجديد لاقى إشادة محللي الصناعة والمراجعين التقنيين، كما اعترفوا لها بالتحرك في الاتجاه الصحيح، ما يمنح محبي أيفون خيارات واسعة.

وفقًا للبيانات التي جمعتها شركة الأبحاث والتسويق (Consumer Intelligence Research Partners)، انخفضت مبيعات iPhone 12 بشكل كبير جدا.

ورغم أن إجمالي مبيعات أجهزة iPhone 12s وصلت إلى 76٪ من الهواتف المباعة في الولايات المتحدة في أكتوبر ونوفمبر، أظهر المستخدمون بوضوح تفضيلهم أكثر للموديلات الأكبر من نفس العائلة.

وأثبت طراز iPhone 12 ”الأساسي“ أنه الأكثر شعبية بنسبة 27٪ من الإجمالي، واستحوذ كل من iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max على نحو 20% من مبيعات آيفون الجديدة في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة. بينما نجح iPhone 12 Mini في جمع 6٪ فقط.

وكما يشير محللون تقنيون، فإن الوجود الموازي لجهاز iPhone SE الناجح للغاية قد أدى إلى إرباك المستخدمين إلى حد كبير.

ويعتقد المحلل مايك ليفين، أن الأمر يرجع إلى أن تكلفة iPhone XR تبلغ 499 دولارًا وتكلفة iPhone 11 تبلغ 599 دولارًا، وهذه الهواتف الذكية أكثر جاذبية لبعض المشترين، كما يوضح أن ”mini الذي يحتوي على معظم الميزات نفسها التي تتمتع بها طرازات iPhone 12 الأخرى، لكن بحجم أصغر، يُباع بسعر 699 دولارًا.

في الوقت نفسه، يزعم الكثيرون أن تدهور مبيعات 12 Mini، يعود إلى بطاريته الأصغر، على الرغم من أنه من حيث الأداء، فإنه أثبت أنه أكثر سرعة وقوة.