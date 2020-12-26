خيبة أمل لمستخدمي iPhone 12 بسبب تقنية “5G”

في ظل توجه شركات تصنيع الهواتف الذكية للاعتماد على تقنية “5G” في إصداراتها، تلقى مستخدمي هواتف iPhone 12 صدمة من التقنية الجديدة.

حظي هاتف آيفون 12 بتغطية إعلامية كبيرة للغاية بفضل دعم شبكات الجيل الخامس ”5G“ الذي قدمته شركة الاتصالات اللاسلكية، حتى أن العملاق الأمريكى ”أبل“ قد أحضرت الرئيس التنفيذي، لشركة إريكسون ”هانس فيستبيرغ“ إلى حدث إطلاق iPhone 12 في أكتوبر للتحدث عن تقنيات الجيل الخامس 5G.

لكن أداء 5G الحالي على شبكة ”Verizon“ يخيب آمال الكثيرين من عملاء iPhone 12 أو أي نوع من أجهزة 5G.

ووفقًا للاختبار الذي أجرته مجلة ”PC Magazine“، وجد عملاء ”Verizon“ أنه يتحتم عليهم إيقاف تشغيل إشارة 5G والالتزام بـ 4G بدلًا من ذلك، كونه أسرع من 5G بمناطق معينة.

والميزة الرئيسة لشبكة 5G من Verizon هي إشارة الموجة المليمترية “ UWB“، والتي تتمتع بسعة أكبر من خدمات 5G الفرعية التي يقدمها مقدمو الخدمات الآخرون.

لكن الشبكة القائمة على mmWave من Verizon تقتصر على حوالي 60 مدينة في الولايات المتحدة، وذلك لأن بعض إشارات mmWave سريعة، ويمكن أن تصل إلى 1 غيغابت في الثانية عند تنزيل البيانات، فهي لا تسافر بعيدًا ويمكن حظرها بواسطة العوائق المادية مثل المباني.

ولبناء تغطية 5G، تعيد Verizon تعيين أجزاء من طيف LTE / 4G الخاص بها لاستخدامها بدلًا من تقنية 5G، باستخدام تقنية تُعرف باسم مشاركة الطيف الديناميكي، وهذه هي الطريقة التي تمكنت بها ”Verizon“ من إطلاق شبكتها الوطنية في نفس الوقت مع ظهور iPhone 12.

وفي تقارير سابقة، أظهرت اختبارات البطارية على iPhone 12 زيادة في عمر البطارية عند إيقاف تشغيل 5G، ويستمر iPhone 12 لمدة 8 ساعات و 25 دقيقة فقط مع 5G، بينما يدوم لـ 10 ساعات و 23 دقيقة مع 4G بمفردها. وكان أداء iPhone 12 Pro أفضل قليلًا، مع 9 ساعات و 6 دقائق على 5G، لكن أداء 4G كان لا يزال أفضل بشكل ملحوظ واستمر 11 ساعة و 24 دقيقة.