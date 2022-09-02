"داعش" على تيكتوك في العراق.. والقضاء يطالب بحظره

طالب الادعاء العام في اقليم كردستان العراق، بحظر تطبيق “تيك توك” بشكل نهائي.

وأظهرت وثيقة موجهة من الادعاء إلى وزارة النقل، أن “السبب وراء هذه المطالبة هو أن هذا التطبيق ‏لديه الكثير من الآثار السلبية على المجتمع الكردستاني وتسبب الكثير من المشاكل لفئة الشباب”.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية “الأسايش”، في إقليم كردستان، اعتقال إرهابي ينتمي لتنظيم داعش في قضاء جمجمال كان يقوم بالترويج لشعارات داعش والتهديدات بالقتل والذبح عبر تطبيق “تيك توك”.

وجاء في بيان للمديرية، على نسخة منه، أنه “بعد انتشار عدد من المقاطع المصورة من قبل المتهم (م ع ع) في شبكة التواصل الاجتماعي (تيك توك)، وفيها ينشر شعارات وأهداف تنظيم داعش الإرهابي والتهديدات بالقتل والذبح، وشرعت قوات مديرية أسايش غرب السليمانية بجمع المعلومات الدقيقة بشأن المتهم”.

وأضاف البيان، أنه “بعد استحصال موافقة قاضي محكمة التحقيق وتحديد مكان وهوية المتهم وفقا للمادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب تم تحديد مكان المتهم وإلقاء القبض عليه في مدينة جمجمال وشرعت في إجراء التحقيقات معه”.

وتابع البيان: أنه “تم ضبط العديد من المقاطع المصورة المحفوظة في جهاز الهاتف النقال الخاص بالمتهم”، لافتا إلى أنه “نظراً لحساسية الملف وسير التحقيقات فإنه لن يتم نشر المقاطع المصورة الآخرى وتم حفظها”.

وتحدثت تقارير صحفية في العراق، أواخر العام الماضي، عن احتمال حظر تطبيق (تيك توك) بالبلاد، على خلفية استخدامه في ترويج مقاطع يقال إنها تخدش الذوق العام وتحض على العنف والإباحية.