دراسة: أيفون 11 برو خطير على الصحة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

مؤشرات إشعاع الهاتف الذكي 11 برو هي ضعف الإشعاعات الطبيعية.

الهاتف الجديدة “iPhone 11 Pro” خطير على صحة الإنسان. إذ يبعث الهاتف ضعف الإشعاع. وفقًا للاختبارات المختبرية، يحتوي iPhone 11 Pro على معامل امتصاص محدد قدره 3.8 واط / كغم ، بينما عينت لجنة الاتصالات الفيدرالية الحد الآمن – 1.6 واط / كغم ، وفقًا لدراسة مختبر RF Exposure Lab.

أجرت الشركة تجربة حيث سجلت الإشعاع على مسافة 5 ملم من الدمية التي تحاكي الأنسجة البشرية. يلاحظ أن المؤشر قد يكون أعلى إذا تم إبقاء الهاتف بالقرب من الجسم، على سبيل المثال في جيبك.

وقال ريان مكوجهي، المدير الفني لشركة بينومبرا براندز: “يجب أن يقلق مستخدمو الهواتف المحمولة بشأن التعرض لإشعاع التردد اللاسلكي”، بحسب بوابة iphonehacks.

ووفقا له، فإن الشركة المصنعة قبل إطلاق الجهاز تسلمه إلى مختبر مستقل للاختبار، وإذا تم تمريره بنجاح، تتم الموافقة على بيع الجهاز.

وأضاف “ومع ذلك، عندما اشترينا iPhone واختبرناه بالطريقة نفسها، وجد مختبر RF Exposure Lab أنه لا يفي بحد الأمان الذي حددته لجنة الاتصالات الفيدرالية”.