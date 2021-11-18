دراسة تكشف عن سبب الرابط القوي بين الجدات وأحفادهنّ

توصلت دراسة جديدة إلى أنّ الجدات قد يكونن أكثر ارتباطاً عاطفياً بأحفادهن من أبنائهن وبناتهن.

في التجارب، قام علماء أمريكيون بمسح أدمغة الجدات بينما كنّ يشاهدن صوراً لأحفادهنّ الصغار.

وجد الباحثون أنه عند النظر إلى الصور، تميل مناطق الدماغ المرتبطة بـ “التعاطف العاطفي” إلى تفعيلها في أدمغة الجدات.

إنّ التعاطف العاطفي هو عندما نشعر بعاطفة شديدة تجاه شخص آخر، مثل الضيق استجابة لآلامهم.

في المقابل، عند النظر إلى صور أبنائهن وبناتهن، تم تنشيط مناطق الدماغ المرتبطة بالتعاطف المعرفي.

إنّ التعاطف المعرفي هو عندما يمكنك فهم مشاعر شخص آخر، ولكن هذا لا يعني أنك تشعر بنفس الشيء.

فمن الممكن أن تكون الجدات قد طورن هذه المشاعر تجاه أحفادهنّ كتكتيك لمساعدتهم من خلال المراحل المبكرة من الحياة عندما يكونون شباب أو ضعفاء.

إنّ الدراسة الجديد، التي أجراها باحثون في جامعة إيموري، أتلانتا، جورجيا، هي أول دراسة لوظائف الدماغ الكبرى.

“ما نراه ظاهراً حقاً في البيانات هو التنشيط في مناطق الدماغ المرتبطة بالتعاطف الوجداني”، قال المؤلف الرئيسي جيمس ريلينغ أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة إيموري.

“هذا يشير إلى أنّ الجدات موجهات نحو الشعور بما يشعر به أحفادهن عندما يتفاعلون معهم.”

“إذا كان حفيدهم يبتسم، فإنهم يشعرون بفرح الطفل. وإذا كان حفيدهم يبكي، فإنهم يشعرون بألم الطفل وكربته.”

إنّ البشر مربون تعاونيون، وفقاً للباحثين، مما يعني أنّ الأمهات البشريات يحصلن على مساعدة في رعاية ذريتهن، على الرغم من أن مصادر تلك المساعدة يمكن أن تختلف.

وقال ريلينغ: “غالباً ما نفترض أنّ الآباء هم أهم مقدمي الرعاية بجانب الأمهات، لكن هذا ليس صحيحاً دائماً”.

“في بعض الحالات تكون الجدات هي المساعد الأساسي.”

في الستينيات، توصل الباحثون إلى “فرضية الجدة” لشرح سبب عيش الجدات بعد عقود من توقفهن عن القدرة على التكاثر.

إنّ وجود الجدات للمساعدة في رعاية أحفادهنّ يساعد على زيادة فرص أحفادهم على البقاء على قيد الحياة بحسب الفرضية، الأمر الذي يضمن الحفاظ على جيناتهم.

لمعرفة كيف يمكن أن يشارك نشاط الدماغ، قام الباحثون بمسح أدمغة 50 جدة تم عرض صور لأحفادهنّ عليهنّ، الذين كانون ما بين ثلاثة و12 سنة.

تمّ وضع كل جدة في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI)، والذي يقيس نشاط الدماغ عن طريق الكشف عن التغيرات المرتبطة بتدفق الدم.

كعنصر تحكم، تم عرض صور لابنهنّ أو ابنتهنّ (والد الطفل)، وطفل غير معروف وشخص بالغ غير معروف.

أكملت الجدات أيضاً استبيانات حول تجاربهنّ، مثل تقديم تفاصيل مثل مقدار الوقت الذي يقضونه مع الأحفاد، الأنشطة التي يقومون بها معاً ومقدار المودة التي يشعرون بها تجاههم.

كشفت عمليات المسح أنّ عرض صور الحفيد تنشط المناطق المعنية بالتعاطف العاطفي والقشرة الحسية الجسدية الثانوية والحركة (القشرة الحركية ومنطقة المحرك التكميلية).

ومع ذلك، عند عرض صور طفلهم البالغ، أظهروا تنشيطاً أقوى في منطقة من الدماغ مرتبطة بالتعاطف المعرفي (تقاطع الصدغي الجداري وقشرة الفص الجبهي الظهرية).

تشير النتائج إلى أنّ الجدات قد يحاولن “الفهم المعرفي” لما يفكر به طفلهن البالغ أو يشعر به ولماذا، ولكن ليس من الجانب العاطفي.

وقال ريلينغ: “من المحتمل أن يكون الأطفال الصغار قد طوروا سمات ليكونوا قادرين على التلاعب ليس فقط بدماغ الأم، ولكن بدماغ الأم الكبيرة”.

“إنّ الطفل البالغ ليس لديه نفس “العامل” اللطيف، لذلك قد لا يثيرون نفس الاستجابة العاطفية.”

أيضاً، ذكرت الجدات اللواتي نشطن بقوة المناطق المعنية بالتعاطف المعرفي عند عرض صور حفيدهن في الاستبيان أنهنّ يرغبن في مشاركة أكبر في رعاية الحفيد.

ومن المثير للاهتمام، بالمقارنة مع نتائج دراسة سابقة للآباء الذين يشاهدون صوراً لأطفالهم، فإنّ الجدات تنشط لديهنّ بقوة أكبر المناطق المعنية بالتعاطف العاطفي والتحفيز، في المتوسط، عند عرض صور الأحفاد.

يمكن أن تنظر الأبحاث المستقبلية في علم الأعصاب للأجداد وكيف تختلف وظائف الدماغ للأجداد عبر الثقافات.

من النادر نسبياً أن يدرس العلماء دماغ الإنسان الأكبر سناً خارج مشاكل الخرف أو اضطرابات الشيخوخة الأخرى.

وقال المؤلف المشارك مينو لي: “هنا، نسلط الضوء على وظائف دماغ الجدات التي قد تلعب دوراً مهماً في حياتنا الاجتماعية وتنميتنا”.

“إنه جانب مهم من التجربة الإنسانية التي تم استبعادها إلى حد كبير من مجال علم الأعصاب.”