الجمعة 29 شعبان 1443 ﻫ - 1 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دراسة جديدة تحذّر من الأوزون ومضاعفاته على مناخ الأرض

منذ 6 ساعات
اختفاء ثقب أسود عملاق

اختفاء ثقب أسود عملاق

A A A
طباعة المقال

ليست الدراس الأولى، حذرت دراسة جديدة من أن الأوزون ربما يضعف إحدى آليات التبريد الأكثر أهمية على الأرض ويسخن كوكبنا أكثر مما ندرك، واكتشف فريق دولي من الباحثين تغييرات في مستويات الأوزون في طبقتين من الغلاف الجوي للأرض، وفي طبقة التروبوسفير (أدنى طبقة من الغلاف الجوي للأرض)، زاد الأوزون، وهو أمر سيئ لأنه يعمل كغاز دافئ، حيث يحبس الإشعاع طويل الموجة الخارج، وبالتالى يسخن الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية فإنه في غضون ذلك انخفضت مستويات الأوزون في طبقة الستراتوسفير (الطبقة التالية من طبقة التروبوسفير).

وعملت كل من هذه التغييرات على إضعاف آلية التبريد الطبيعي للمحيط الجنوبي، وبالتالى ساهمت في ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

ويساهم المحيط الجنوبي في دوران المحيطات، وينقل الحرارة من خط الاستواء إلى القطبين، مما يتسبب في تبريد الكوكب بشكل عام.

وقالت باحثة الدراسة الدكتورة ميكايلا هيجلين، الأستاذة المساعدة في جامعة ريدينج: “يمتص المحيط الحرارة الزائدة من نظام الأرض، ويعمل على موازنة الحرارة الزائدة من ارتفاع درجات الحرارة العالمية”.

وأضافت: “مع ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض بسبب زيادة غازات الدفيئة، يمتص الماء في المحيط الطاقة (الحرارة) ويوزعها بشكل متساوٍ عبر الكوكب”.

ويعد الأوزون (O3)، الذي يسبب ضبابًا ضبابيًا يمكن أن يتلف الرئتين، هو جزيء يتكون من ثلاث ذرات أكسجين تتشكل بشكل طبيعي بكميات صغيرة.

كما يتم إنشاؤه عن طريق التفاعلات الكيميائية بين أكاسيد النيتروجين (NOx) والمركبات العضوية المتطايرة (VOC) ، الموجودة في أبخرة العادم، في وجود ضوء الشمس.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    الجينوم البشري
    الجينوم البشري.. أول خريطة كاملة تقدم أملا جديدا
    تكنولوجيا
    برنامج جديد.. إدخال الذكاء الإصطناعي في عملية صنع القرار
    شعار شركة ميتا
    “ميتا” تشن حرباً شعواء على “تيك توك”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ضحايا جريمة أنصار
    القصة الكاملة لجريمة الأنصار عن “القاتل حسين وحبيبه الغناش”
    وزير الاتصالات جوني القرم
    قريباً.. هكذا ستصبح أسعار خدمة الإنترنت في لبنان!!
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    خطر “غير متوقع” في حرب أوكرانيا.. كيف أصبح هاتف الجندي قاتله؟