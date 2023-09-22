دراسة جديدة: 50% من كبار السن يواجهون صعوبة في استخدام الإنترنت

كشفت دراسة جديدة، أن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة يكافحون من أجل استخدام الإنترنت، وتزعم الدراسة التى أجرتها منظمة AgeUK أن ما يقرب من ستة ملايين بريطاني غير قادرين على القيام بمجموعة من المهام الأساسية والحاسمة للبقاء آمنًا على الإنترنت.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، يجد واحد من كل خمسة أشخاص فوق 65 عامًا صعوبة في استخدام متصفحات الويب مثل Google وSafari، بينما لا يستطيع 23% آخرون تشغيل أجهزتهم على الإطلاق.

تعد ضبط أحجام الخطوط وحجمها وحتى سطوع الشاشة من المشكلات أيضًا لأكثر من ربع المشاركين، مما يساهم في زيادة الإقصاء في العصر الرقمي.

وقالت كارولين أبراهامز، مديرة المؤسسة الخيرية في منظمة Age UK: “يجب أن تكون الأرقام التي نصدرها اليوم بمثابة دعوة للاستيقاظ لصانعي السياسات، لأنها تظهر المدى المثير للقلق الذي يؤدي فيه الاندفاع نحو “الرقمية الافتراضية” إلى استبعاد كبار السن لدينا”.

وأضافت أبراهامز، “من المعروف أن الملايين من كبار السن ليسوا متصلين بالإنترنت وهذا أمر سيئ بما فيه الكفاية، ولكن من الواضح الآن أيضًا أنه حتى بين أولئك المتصلين بالإنترنت في هذه الفئة العمرية، من لديهم مهارات رقمية محدودة نسبيًا فقط.”

جمعت AgeUK بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية وفحص الأنماط من عام 2020، وهذا أظهر أن 21% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا غير قادرين على استخدام الماوس ولوحات التتبع ولوحات المفاتيح الخاصة بهم بينما يعانون من وظائف شاشة اللمس.

ولا يستطيع حوالي 35% منهم إعداد اتصالات Wi-Fi أيضًا، سواء كان ذلك في المنزل أو العمل أو زيارة العائلة والأصدقاء.

وقام واحد من كل أربعة أيضًا بكتابة كلمات المرور وتفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بهم على قطعة من الورق غالبًا ما يتم تركها بجوار أجهزتهم.