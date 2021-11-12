دراسة: جزء تائه من القمر يدور حول الأرض

كشفت دراسة جديدة نشرت عن معلومات مثيرة حول جزء تائه من كوكب القمر يدور حول الأرض.

وأكد العلماء في دراستهم الجديدة أن الكويكب الذي يحمل اسم “Kamo`oalewa” هو جزء من القمر وانفصل عنه في وقت سابق.

وبحسب البحث الجديد المنشور في مجلة “Communications Earth & Environment” العلمية، فإن كويكباً صغيراً يدور بالقرب من الأرض قد يكون جزءاً من القمر انفصل عنه خلال اصطدام قديم، ليشكل كويكبا مستقلا يدور في مسار محدد حول الأرض.

وقال الباحثون إن تأكيد ذلك سيجعل الكويكب أول جسم قريب من الأرض له أصل قمري معروف، ويمكن أن تساعد النتائج على تسليط الضوء على التاريخ الفوضوي لكوكبنا ورفيقه المليء بالندبات.

بحسب مجلة “livescience” العلمية، فقد تم اكتشاف الكويكب عام 2016، باستخدام تلسكوب “PanSTARRS” في هاواي، وأطلق عليه العلماء اسم “Kamo`oalewa”، وهي كلمة من منطقة هاواي تعني “الجزء السماوي المتأرجح”.

وعلى الرغم من أن الجسم أصغر بحوالي 4 ملايين مرة مما يمكن للبشر رؤيته بالعين المجردة، بقطر لا يزيد عن 190 قدماً (58 متراً)، إلا أن مدار الكويكب يقترب من الأرض في شهر نيسان لمسافة تجعله واضحا بما يكفي لرؤيته بتلسكوب قوي.

ويقترب القمر التائه إلى حوالي 9 ملايين ميل، أي 14.4 مليون كيلومتر من الأرض، وهي مسافة تبلغ حوالي 40 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.