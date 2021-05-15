الخميس 10 ذو القعدة 1443 ﻫ - 9 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دعوى قضائية ضد تيك توك بسبب “صوت ممثلة”

15 - مايو - 2021
تيك توك

تيك توك

A A A
طباعة المقال

تواجه منصة الفيديوهات القصيرة “تيك توك” أزمة كبيرة، حيث تلاحقت الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المنصة الأيام الأخيرة.

وتواجه المنصة الصينية أزمة قضائية نتيجة تحويل النص إلى كلام في إصدار أمريكا الشمالية من التطبيق.

الدعوى القضائية رفعتها ممثلة صوت أمريكية تدعى بيف ستاندينج، قالت إن تطبيق تيك توك استخدم صوتها دون موافقة منها.

ووفق صحيفة تليجراف البريطانية، الدعوى القضائية تشير إلى استخدام صوت ستاندنيج في تكرار لغة بذيئة ومسيئة، ما أضر بسمعتها.

أصل الأزمة

وبحسب ما قالته ستاندينج، فإنها تعاونت عام 2018 مع هيئة أبحاث المعهد الصيني للصوتيات المدعومة من الحكومة، لتسجيل قرابة 10 آلاف جملة صوتية لأغراض الترجمة.

وتوضح أن تلك التسجيلات كان من المفترض استخدامها لترجمة نصوص صينية كجزء من عقد مع شركة صينية لم تذكر اسمها.

وأكدت أنها لم تأذن للمعهد الصيني بنقل بياناتها الصوتية إلى أطراف أخرى لاستخدامها لاحقا، لكنها اكتشفت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 أن صوتها أحدث ضجة كبيرة عبر الإنترنت، حيث منحت ميزة جديدة لصناع المحتوى القدرة على كتابة نصوص عبر مقاطع الفيديو وقراءة هذه النصوص بصوت رقمي عالي.

وعرفت ستاندينج التي لا تستخدم تيك توك، بالمشكلة بعد أن أرسل إليها أصدقاء عدة مقاطع فيديو مسجلة بصوتها.

وبحسب تليجراف، فإنه رغم من منح هذه الميزة شهرة أكثر للممثلة الأمريكية، إلا أنه قد يشكل ضررا عليها كممثلة تعمل في الإعلانات التجارية والراديو ومقاطع فيديو لعملاء آخرين.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    تويتر
    إدارة تويتر توافق على طلب ماسك بشأن الحسابات المزيفة
    واتساب
    الاتحاد الأوروبي يمنح تطبيق واتساب مهلة لتحديث سياسة الخصوصية
    جبال جليدية في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)
    اكتشاف “محزن” في القطب الجنوبي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصيدليات
    أحد الجناة في الجريمة التي أودت بحياة الصيدلانية ليلى رزق في قبضة الأمن
    ميشال عون ونبيه بري
    صيغة رئاسية تعمل عليها عواصم القرار.. وداعاً لتجربة العهد الفاشلة
    أصحاب المولدات
    هل يكون هذا الحلّ للاستغناء عن المولّدات؟