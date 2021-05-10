انطلاقة جديدة لـ”dogecoin”.. شركة SpaceX تقبل بها كدفعة مالية لإطلاق “DOGE-1 إلى القمر”

ستطلق شركة SpaceX التابعة لإيلون موسك “مهمة DOGE-1 إلى القمر” في الربع الأول من عام 2022 ، مع قبول الشركة للعملة المشفرة المستوحاة من meme كدفعة كاملة للحمولة القمرية.

وفي تقرير نشره موقع “cnbc”، وترجمه موقغ صوت بيروت إنترناشونال، أعلنت شركة Geometric Energy Corporation عن المهمة الممولة من dogecoin “دوج كوين” يوم الأحد ، والتي أكدها فريق اتصالات SpaceX في رسالة بالبريد الإلكتروني للصحفيين. ولم يكشف عن القيمة المالية للبعثة.

ستطير DOGE – 1 بقمر صناعي مكعب يزن 40 كيلوغراماً كحمولة على صاروخ Falcon 9 ، حيث تقول شركة Geometric Energy Corporation أن حمولتها “ستحصل على ذكاء قمري مكاني من أجهزة الاستشعار والكاميرات من خلال الاتصالات المتكاملة والأنظمة الحسابية.”

وقال نائب رئيس SpaceX للمبيعات التجارية توم أوشينيرو في بيان أنّ DOGE – 1 ” ستوضح عملية استخدام العملة المشفرة خارج مدار الأرض وتضع الأساس للتجارة بين الكواكب.”

“نحن متحمسون لإطلاق DOGE-1 إلى القمر!” قال أوشينيرو.

وقد أعلن موسك في وقت سابق عن خطط الشركة، وإن كان ذلك في تغريدة في يوم كذبة أبريل.

تأتي مهمة DOGE – 1 بعد ظهور موسك الذي نصّب نفسه عرّاب هذه العملة المشفرة لأول مرة كمضيف لـبرنامج “Saturday Night Live”.”انخفض سعر dogecoin “دوج كوين” خلال ظهوره ، حيث انخفض إلى أقل من 50 سنتاً ، على الرغم من إشاراته إلى العملة المشفرة.

بالنسبة لـ SpaceX ، يأتي الإعلان أيضاً في اليوم الذي سجلت فيه الشركة رقماً قياسياً جديداً لسلسلة صواريخ Falcon 9 الخاصة بها. بعد إطلاق دفعة أخرى من الأقمار الصناعية Starlink في المدار ، هبط صاروخ فالكون 9 التابع لـ SpaceX للمرة العاشرة – وهو معيار وصفه موسك سابقاً بأنه مفتاح لتقدم الشركة في إعادة استخدام صواريخها.

وقال موسك للصحفيين في مايو 2018:” إنه مصمم للقيام ب10 رحلات أو أكثر دون أي تجديد بين كل رحلة”.

“نعتقد أن صواريخ فالكون 9 قادرة على تأدية ما لا يقل عن 100 رحلة قبل أن يتم تقاعدها. وربما أكثر.”