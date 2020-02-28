دواء للشيخوخة وإنترنت لا يخترق.. إنجازات تكنولوجية في 2020

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من المنتظر أن تشكل قائمة بعشر إنجازات في مجال التقدم التكنولوجي فرقا كبيرا في عام 2020 الجاري وتحل الكثير من المشاكل التي يواجها الإنسان، وفق موقع “تكنولوجي ريفيو” الأميركي.

انترنيت مضاد للقرصنة

في وقت لاحق من هذا العام، سيكمل الباحثون الهولنديون شبكة إنترنت كمي بين عدد من المدن الهولندية.

شبكة الانترنت على أساس فيزياء الكم تمكن من إجراء الاتصالات الآمنة بطبيعتها، الرسائل المرسلة عبر هذه الشبكة ستكون غير قابلة للاختراق.

الطب يوافق جينات كل شخص

ويجري تصميم أدوية جديدة لعلاج الطفرات الوراثية الفريدة.

فمثلا طفل في حالة صحية ميؤوس منها، وليس له علاج، قد يتغير الأمر مستقبلا، وذلك بفضل فئات جديدة من الأدوية التي يمكن تكييفها مع جينات الشخص من أجل إصلاح وراثي.

الأموال الرقمية

في يونيو الماضي كشف فيسبوك عن “عملة رقمية عالمية” تسمى ليبرا. أثارت الفكرة رد فعل عنيف وقد لا تطلق ليبرا أبدًا، على الأقل ليس بالطريقة التي تم تصورها في الأصل.

ولكن الأمر لا يزال يحدث فرقاً: فبعد أيام فقط من إعلان فيسبوك، أشار مسؤول من بنك الشعب الصيني ضمناً إلى أنه سيسرع في تطوير عملته الرقمية الخاصة استجابة لذلك.

والآن تستعد الصين لأن تصبح أول اقتصاد رئيسي يصدر نسخة رقمية من أموالها، والتي تعتزم استبدالها بالنقد المادي.

أدوية مضادة للشيخوخة

الأدوية التي تحاول علاج الأمراض عن طريق استهداف عملية الشيخوخة الطبيعية في الجسم أظهرت آمال واعدة.

بدأت الموجة الأولى من اختبار فئة جديدة من الأدوية المضادة للشيخوخة على الإنسان.

هذه الأدوية لن تسمح لك بالعيش لفترة أطول (حتى الآن) ولكنها تهدف إلى علاج أمراض محددة عن طريق إبطاء أو عكس عملية أساسية للشيخوخة.

وهي تعمل عن طريق إزالة بعض الخلايا التي تتراكم مع التقدم في العمر.

الجزئيات التي يكتشفها الذكاء الإصطناعي

الجزيئات التي يمكن تحويلها إلى أدوية منقذة للحياة أمر محير في الحجم: يقدر الباحثون العدد بنحو 1060. هذا أكثر من كل الذرات في النظام الشمسي، وتقدم إمكانيات كيميائية غير محدودة تقريبًا، في حال تمكن الكيميائيون العثور على الذرات الجديرة بالاهتمام من بينها، وهو أمر صعب حتى الآن.

لكن الأمر أصبح ممكنا، فمع أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن استكشاف قواعد بيانات كبيرة من الجزيئات الموجودة وخصائصها.

الأبراج الضخمة للأقمار الصناعية

ويمكننا الآن أن نبني ونطلق عشرات الآلاف من الأقمار في المدار في آن واحد.

ومنها الأقمار الصناعية التي يمكن أن توفر الإنترنت إلى أي جهاز قريب.

وترغب “سبيس إكس” وحدها إرسال أقمار اصطناعية في هذا العقد أكثر بأربع مرات مما أطلقه البشر منذ إطلاق سبوتنيك.

وهذه الأبراج الضخمة يمكن أن تعلمنا كيف نصنع أقمار صغيرة وبأقل تكلفة.

التفوق الكمي

قدمت غوغل أول دليل واضح على جهاز كمبيوتر الكم يتفوق على الكومبيوتر الكلاسيكي.

تقوم أجهزة الكمبيوتر الكمية بتخزين البيانات ومعالجتها بطريقة مختلفة تمامًا عن تلك التي اعتدنا عليها جميعًا.

من الناحية النظرية، فإنها يمكن أن تعالج فئات معينة من المشاكل التي يستغرق حتى أقوى الأجهزة الكلاسيكية آلاف السنين لحلها.

الذكاء الاصطناعي المصغر

يمكننا الآن تشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي القوية على هواتفنا.

الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن لديه مشكلة: في السعي لبناء خوارزميات أكثر قوة، يستخدم الباحثون كميات أكبر من البيانات وقوة الحوسبة، وهذا يحد من سرعة وخصوصية تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ولكن هناك اتجاه جديد من الذكاء الاصطناعي المصغر قد يغير ذلك.

ويعمل عمالقة التكنولوجيا والباحثون الأكاديميون على خوارزميات جديدة قادرة على طاقة حسابية كبيرة بطاقة أقل وبمساحة مادية أصغر.

الخصوصية التفاضلية

في عام 2020، كانت الحكومة الأميركية تضع على عاتقها مهمة كبيرة: جمع البيانات عن سكان البلاد البالغ عددهم 330 مليون نسمة مع الحفاظ على سرية هوياتهم.

لذا فإن مكتب الإحصاء بدأ يضخ المعلومات غير الدقيقة، أو ما يسمى “الضوضاء”، في البيانات.

قد يجعل بعض الناس أصغر سنا والبعض الآخر من كبار السن، كلما زاد الضجيج الذي يضخ، كلما أصبح تحديد الهوية أكثر صعوبة.

الخصوصية التفاضلية هي تقنية رياضية تجعل هذه العملية صارمة من خلال قياس مقدار الزيادات في الخصوصية عند إضافة الضوضاء.

يتم استخدام هذه الطريقة بالفعل من قبل شركات مثل “أبل” و”فيسبوك” لجمع البيانات المجمعة دون تحديد مستخدمين معينين.

نسب تغير المناخ

ويمكن للباحثين الآن أن يقيسوا دور تغير المناخ في الطقس القاسي.

ومن خلال فصل دور تغير المناخ عن العوامل الأخرى، تخبرنا الدراسات عن أنواع المخاطر التي نحتاج إلى الاستعداد لها، بما في ذلك مقدار الفيضانات المتوقعة ومدى شدة موجات الحرارة التي ستتفاقم مع تفاقم الاحترار العالمي.