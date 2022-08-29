دوامة هبوط الكريبتو.. البيتكوين تواصل انهيارها!

انخفضت أسعار العملات الرقمية المشفرة الإثنين 29 آب 2022، استمرارًا لسلسلة الخسائر التي شهدها سوق الكريبتو بالأشهر الأخيرة.

وشهدت تعاملات اليوم موجةً جديدة من الخسائر أدت لانهيار بيتكوين لما دون 20 ألف دولار، فيما سجّلت إيثريوم خسائر فاقت الـ3%.

ونزلت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 1.75% إلى 951.67 مليار دولار.

كما سجّلت السوق تراجعًا مهولًا في حجم التعاملات بنسبة 8% إلى 55.95 مليار دولار.

ويأتي اهتزاز السوق وسط حالة من عدم اليقين في سوق العملات المشفرة، وفي ظل إعلان “جيروم باول” مدير مجلس الاحتياط الفيدرالي أن مصرفه سيواصل سياسة رفع الفائدة كطريق وحيد لاحتواء التضخم.

كذلك، تأثرت العملات المشفرة بتحذير صندوق النقد الدولي (IMF) الأسبوع الماضي من مشكلة العملات الرقمية، وعلى وجه التحديد ارتباطها بالبورصات الآسيوية.

سعر بيتكوين اليوم

تراجع سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) الإثنين 29 أغسطس/آب 2022 بنسبة 1.3% ليصل إلى 19,792.7 دولار.

وهوت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى 378.73 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة من تجاوز أكبر عملة رقمية في العالم مستوى 25 ألف دولار لأول مرة منذ حزيران الماضي.

ها وفقدت بيتكوين نحو 60% من أعلى مستوى سجلته هذا العام.

أسعار العملات المشفرة اليوم

فقد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH نحو 3.34% من قيمته مسجلًا 1,450.04 دولار.

وتراجع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.21% ليبلغ 278.6 دولار.

أمّا سعر عملة الريبل XRP فزاد بنحو 3.7% ليسجل 0.3215 دولار.

وانخفض سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 3.45% إلى 0.4321 دولار.

وزاد سعر بولكادوت Polkadot بنحو 1.98% ليصل إلى 6.92 دولار.

وارتفع سعر دوجكوين DOGE نحو 3.24% ليصل إلى مستويات 0.061447 دولار