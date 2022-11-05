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دولة عربية تحجب جميع المواقع الإباحية في البلاد

منذ 23 دقيقة
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أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، الجمعة، أن وزيرتها الجديدة هيام الياسري وجهت بحجب المواقع الإباحية في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن “وزيرة الاتصالات هيام الياسري وجهت بحجب المواقع الإباحية في العراق” من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها طرح مسألة حجب المواقع الإباحية في العراق، ففي العام 2015 صدر قرار من مجلس النواب يلزم “الحكومة بإصدار التعليمات الملزمة الى الهيئات الحكومية وغير الحكومية بتنظيم عمل شبكات الانترنيت والزامها بحجب المواقع الاباحية حفاظا على المصلحة العامة”.

وقبل ذلك ناقش البرلمان العراقي في عدة مناسبات قضية حجب المواقع الإباحية في البلاد، إلا أن السلطات لم تتخذ أي خطوات عملية لتطبيق القرار على الأرض.

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