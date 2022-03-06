دون إلغاء تثبيتها.. هكذا تخفي التطبيقات من الصفحة الرئيسية

يمكنك وضع الكثير من التطبيقات على الشاشة الرئيسية لهاتف أيفون، وعلى الرغم من أن هذا يعد أمرًا جيدا للوصول بسرعة إلى أي تطبيق قد تحتاجه، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى ازدحام شاشتك بالأيقونات، لذلك تمنحك أبل مجموعة متنوعة من الطرق لإدارة شاشتك الرئيسية، فلا يمكنك فقط نقل التطبيقات ووضعها في مجلدات، ولكن يمكنك أيضًا إخفاؤها من الشاشة الرئيسية تمامًا.

ووفقًا لما ذكره موقع “business insider”، لن يؤدي القيام بذلك إلى مسح أي من بياناتك المحفوظة، ولا يزال بإمكانك فتح التطبيقات بسرعة من خلال التوجه إلى شاشة مكتبة التطبيقات، وإذا كنت تريد المزيد من الخصوصية، يمكنك إخفاء التطبيقات من البحث أيضًا.

وفيما يلي سنقدم لك كيفية إخفاء التطبيقات من الشاشة الرئيسية لأيفون

هناك طريقتان لإزالة التطبيقات من الشاشة الرئيسية دون إلغاء تثبيتها، فيمكنك إخفاء التطبيقات واحدًا تلو الآخر، أو إخفاء صفحة كاملة من التطبيقات دفعة واحدة.

سيتم إرسال أي تطبيق تخفيه إلى مكتبة التطبيقات، وهي قائمة منظمة بكل تطبيق على أيفون يمكنك العثور عليها عن طريق التمرير حتى آخر صفحة من شاشتك الرئيسية، وعندما تريد بالفعل استخدام التطبيق، افتحه من هناك.

طريقة إخفاء تطبيق واحد من أيفون

1. ابحث عن التطبيق الذي تريد إخفاءه واضغط عليه باستمرار.

2. عندما تظهر قائمة الخيارات، اضغط فوق إزالة التطبيق

3. حدد خيار الإزالة من الشاشة الرئيسية.

سيختفي الرمز من شاشتك الرئيسية، لكنك ستظل تراه في مكتبة التطبيقات، وإذا كنت تريد إظهاره لاحقًا، فابحث عنه في مكتبة التطبيقات واضغط عليه بإصبعك، ثم حدد إضافة إلى الشاشة الرئيسية.

طريقة إخفاء صفحة كاملة من التطبيقات

1. اضغط مع الاستمرار بإصبعك على النقاط الموجودة أسفل شاشتك الرئيسية، هذه النقاط التي تعرض الصفحة التي تتصفحها.

2. استمر في الضغط عليها حتى يتم تصغير أيفون لعرض كل صفحة مرة واحدة، وإذا بدأت جميع التطبيقات في الاهتزاز ولكن لم يتم تصغيرها، فما عليك سوى رفع إصبعك والضغط فوق النقاط مرة أخرى.

3. ابحث عن صفحة التطبيقات التي تريد إخفاءها واضغط فوق علامة الاختيار الموجودة أسفلها حتى يختفي الاختيار.

4. اضغط فوق تم في الزاوية العلوية اليمنى.

لن ترى الصفحات التي قمت بإلغاء تحديدها عند التمرير مرة أخرى، ولكن تمامًا مثل إخفاء تطبيق واحد، ستستمر جميع التطبيقات التي أخفيتها في الظهور في مكتبة التطبيقات، وما عليك سوى فتح هذه القائمة مرة أخرى وتحقق من الصفحة حتى تظهر مرة أخرى.

كيفية إخفاء التطبيقات حتى لا تظهر في البحث

يمكنك إلى جانب مكتبة التطبيقات، العثور على التطبيقات المخفية عن طريق سحب إصبعك لأسفل على الشاشة الرئيسية، ثم البحث عنها. وعلى الرغم من أن هذا مفيد للعثور على التطبيقات المخفية، فقد يكون مصدر قلق آخر للخصوصية، لذلك يمكنك إزالة التطبيقات من الظهور في نتائج البحث أيضًا.

1. افتح تطبيق الإعدادات وانتقل لأسفل للضغط على Siri & Search.

2. في القائمة التي تفتح، قم بالتمرير لأسفل وحدد التطبيق الذي تريد إخفاءه من البحث.

3. اضغط على مفتاح إظهار التطبيق في البحث حتى يتحول إلى اللون الرمادي ويغلق.

ولن يظهر هذا التطبيق في نتائج البحث بعد الآن.