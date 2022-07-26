دون حذف بياناتك.. خطوات بسيطة لإعادة ضبط المصنع لآيفون 13

لتتمكن من إعادة ضبط المصنع لـ آيفون 13، عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تُمكنك من ذلك دون أن تفقد البيانات الخاصة بك.

قد يكون هناك حاجة لإعادة ضبط المصنع لـ آيفون 13 عند البيع أو تكرار تعطل التطبيقات ما يجعل إعادة ضبط المصنع هو الحل الوحيد.

ضبط المصنع عادة ما يؤدي إلى مسح جميع البيانات الموجودة على الجهاز وإعادة تشغيله للوضعية الأولى له عند شرائه.

في التقرير التالي إليكم طريقة إعادة ضبط المصنع لـ آيفون 13 بعدة طرق.

إعادة ضبط المصنع لهاتف آيفون 13:

نسخة إحتياطية:

عند القيام بإعادة ضبط المصنع عليك بالتأكد من وجود نسخة إحتياطية من آيفون 13 ون من خلال استخدام Finder على جهاز Mac أو استخدام iTunes على Windows أو iCloud.

كما يمكن أن يتم نقل البيانات من آيفون 13 إلى الجهاز الجديد باستخدام تطبيق Quick Start.

مسح المحتوى وإعادة الضبط:

عند القيام بمسح المحتوى وإعادة ضبط المصنع لهاتف آيفون 13 عليك باتباع التالي:

افتح تطبيق الإعدادات (setting).

قم بتحديد عام (General).

قم بالتمرير إلى الأسفل وعليك بتحديد نقل أو إعادة تعيين آيفون (Transfer or Reset iphone).

عليك بالنقر على محو كل المحتوى والإعدادات (Erase all content and settings).

اضغط على متابعة وأدخل رمز المرور إذا ما طلب منك ذلك، وتبدأ عملية الضبط ويعود الجهاز لضبط المصنع.

إعادة ضبط المصنع لـ آيفون وهو مغلق:

برنامج Tenorshare 4u Key:

عليك بتحميل برنامج Tenorshare 4u Key على الكمبيوتر الخاص بك.

قم بتنصيب البرنامج وتشغيله وتسجيل الدخول عليه.

قم بتوصيل آيفون 13 بالكمبيوتر من خلال وصلة USB والنقر على البدء في البرنامج.

اختار مسار التحميل لتحميل الملفات الخاصة بفك القفل.

بعد اكتشاف البرنامج للهاتف بالشكل التلقائي عليك بالضغط على تحميل.

قم بالنقر على البدء في فك القفل والانتظار حتى تتم العملية بنجاح.

اتبع التعليمات التي تظهر على شاشة الأيفون حتى يتم ضبط إعداداته من جديد.

برنامج iTunes:

قم بتحميل برنامج iTunes على الكمبيوتر.

قم بتشغيله وتسجيل الدخول إليه.

عليك بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر من خلال وصلة USB.

النقر على زر استعادة ضبط المصنع من واجهة البرنامج.

بعد الإنتهاء ستلاحظ استعادة ضبط المصنع لـ آيفون الخاص بك.

إعادة ضبط المصنع لـ آيفون دون حذف البيانات:

تعد الطريقة الأمثل لإعاد ضبط المصنع لـ آيفون هي طريقة الحذف الكامل للبيانات حيث أنها تساعد على حذف الملفات الضارة أيضًا.

لهذا يجب اتباع الخطوات التي ذكرناها في السابق مع الحفاظ على النسخة الإحتياطية للهاتف والتي يمكن استرجاعها بسهولة.

كما يمكن استعادة البيانات عن طريق جوجل وعمل نسخة احتياطية عليه.

وبمجرد تسجيل الدخول إلى حسابك على جوجل بعد إعادة ضبط المصنع تستطيع استعادة جميع البيانات دون فقدها.