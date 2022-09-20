دون ذكر أسباب.. آبل تقرر رفع أسعار التطبيقات

أعلنت شركة آبل، الثلاثاء، عن رفع أسعار شراء التطبيقات من متجرها اعتبارا من الشهر المقبل في جميع أنحاء أوروبا وبعض البلدان في آسيا وأميركا الجنوبية.

وقالت الشركة في منشور على مدونة إن الأسعار الجديدة ستكون سارية اعتبارًا من 5 أكتوبر، بحسب رويترز.

وستؤثر الزيادات في الأسعار على كل من عمليات الشراء داخل التطبيق والتطبيقات العادية على “آبل ستور” في بلدان معينة منها الدول التي تستخدم اليورو وكوريا الجنوبية وتشيلي ومصر وماليزيا وباكستان وفيتنام واليابان، بحسب موقع “ذا فيرج”.

وستشهد جميع أسواق اليورو باستثناء الجبل الأسود، ارتفاع سعر التطبيق الأساسي من 0.99 يورو إلى 1.19 يورو خلال الشهر المقبل بزيادة قدرها 20 بالمئة. في اليابان، بلغت الزيادة أكثر من 30 بالمئة وسط انخفاض الين إلى أدنى مستوى له في 24 عاما مقابل الدولار الأميركي.

لم توضح آبل بالتفصيل الأسباب وراء ارتفاع الأسعار، ولكن في ظل معاناة اليورو والين مقابل الدولار القوي، من الواضح أن هذا الارتفاع يأتي مدفوعا بتقلبات العملة التي تأثرت بالتضخم وارتفاع تكاليف الطاقة، بحسب الموقع المتخصص بأخبار التكنولوجيا.

وأدى الارتفاع السريع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الطاقة هذا العام إلى زعزعة الين واليورو ومعظم عملات الاقتصادات الناشئة.

وانخفض اليورو هذا العام إلى أدنى مستوياته في عقدين من الزمن، وظل مساويا للدولار لأسابيع.

وقالت شركة آبل إنه بالنسبة لبعض البلدان مثل فيتنام، كانت الزيادة في الأسعار بسبب اللوائح الجديدة المتعلقة بتحصيل الضرائب من المستهلكين.

وجاءت التعديلات في أسعار متجر آبل بعد أسابيع فقط من رفع آبل لأسعار هاتفها آيفون 14 وساعة آبل 8 الجديدان في العديد من الأسواق خارج الولايات المتحدة.