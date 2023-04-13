ديسكفري تكشف موعد إطلاق منصة البث الجديدة "ماكس"

أعلنت شركة وارنر بروس ديسكفري أنها ستطلق في 23 مايو أيار خدمة البث الجديدة التي طال انتظارها، واسمها (ماكس)، والتي ستجمع بين البرامج الترفيهية بمنصة إتش.بي.أو ماكس وبرامج الواقع على قناة ديسكفري.

وستسعى الخدمة إلى توسيع انتشارها إلى ما هو أبعد من محبي عروض إتش.بي.أو الشهيرة والمثيرة من خلال دمجها مع برامج الواقع والأطفال.

كما ستنتج أعمالا بارزة، مثل مسلسل جديد يستند إلى روايات هاري بوتر المحبوبة للمؤلفة جيه.كيه رولينج، وآخر مستوحى من عالم مسلسل (جيم أوف ثرونز) “لعبة العروش” الشهير.

وسيكون سعر الاشتراك في خدمة ماكس نحو 9.99 دولار شهريا للإصدار المدعوم بالإعلانات ويصل إلى 19.99 دولار في الشهر لخدمة “ماكس ألتيميت” الخالية من الإعلانات.

وستتضمن الخدمة محتوى من إتش.بي.أو مثل المسلسل الحائز على العديد من جوائز إيمي (ساكسيشن) “الخلافة” والمسلسل الناجح المقتبس من لعبة فيديو (ذا لاست أوف أس) “آخرنا”.

كما ستبث العديد من الأعمال الجديدة مثل مسلسل (ذا بنجوين) “البطريق” عن الشخصية الشريرة من عالم باتمان.

ووضعت وارنر بروس ديسكفري هدفا لعدد المشتركين يبلغ 130 مليون مشترك بحلول عام 2025، وهو أقل بكثير من 231 مليون مشترك في نتفليكس.