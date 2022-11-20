الأحد 26 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 20 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس شركة "آبل" يتحدث عن الدور الذي لعبه ستيف جوبز في حياته المهنية

منذ 41 دقيقة
الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك

الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك

A A A
طباعة المقال

تحدث الرئيس التنفيذي لشركة آبل “تيم كوك” عن الدور المهم الذي لعبه المؤسس المشارك ستيف جوبز في حياته المهنية، والدروس الحياتية الأكثر تميزا وذلك فى مقابلة أجريت معه مؤخرًا.

وقال كوك إنه “اعتاد التفكير في الشيء التالي، الذى يؤجل السعادة لما بعد تحقيقها لكنها لا تحدث، إلا أن “جوبز” علمه أن “السعادة تكمن في الرحلة”.

وفي مقابلة سابقة، قال كوك إن جوبز كان “أفضل معلم لدي، إلى حد بعيد”، قبل أن يضيف، “هذه التعاليم تعيش، ليس فقط بداخلي، في مجموعة كاملة من الأشخاص الموجودين في أبل”.

وكتب كوك مؤخرًا إلى صبي يبلغ من العمر 17 عامًا من ولاية ماهاراشترا الهندية، تعرض لسقوط سيء عندما كان بالخارج مع أصدقائه في رحلة، حيث سقط ميثا في الوادي ولم يكن معه هاتفه الأيفون، وقد كسر كاحليه لكنه كان يرتدي ساعة أبل Watch Series 7، لحسن الحظ، حيث قرر أن يكتب إلى الرئيس التنفيذي لشركة أبل Tim Cook وروى قصته في رسالة بريد إلكتروني، ولدهشته رد كوك على بريده الإلكتروني وكتب، أنا سعيد جدًا لأنك على طريق التعافي. يبدو وكأنه حادث مروع، شكرا جزيلا لمشاركة قصتك معنا.

أتمنى لك الشفاء التام والسريع.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

دونالد ترمب
"الجمهور قال كلمته"... ترمب إلى تويتر مجدداً! ‏
خدمة "لايف فيو" من "خرائط غوغل" متوفرة لهواتف آيفون
خدمة جديدة ومثيرة من خرائط غوغل.. هل ستجربها؟
مايكروسوفت تيمز
ميزة جديدة لمستخدمي لغة الإشارة في تطبيق "مايكروسوفت تيمز"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مونديال قطر 2022
بالفيديو.. فيفا تطرح أغنية المونديال 2022 "Tukoh Taka"
لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
باسيل يُفشِل المساعي الجزائرية لحل أزمة الكهرباء.. إليكم السبب!
رونالدو وميسي
سر نشر رونالدو وميسي صورة على إنستغرام في نفس التوقيت