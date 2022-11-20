رئيس شركة "آبل" يتحدث عن الدور الذي لعبه ستيف جوبز في حياته المهنية

تحدث الرئيس التنفيذي لشركة آبل “تيم كوك” عن الدور المهم الذي لعبه المؤسس المشارك ستيف جوبز في حياته المهنية، والدروس الحياتية الأكثر تميزا وذلك فى مقابلة أجريت معه مؤخرًا.

وقال كوك إنه “اعتاد التفكير في الشيء التالي، الذى يؤجل السعادة لما بعد تحقيقها لكنها لا تحدث، إلا أن “جوبز” علمه أن “السعادة تكمن في الرحلة”.

وفي مقابلة سابقة، قال كوك إن جوبز كان “أفضل معلم لدي، إلى حد بعيد”، قبل أن يضيف، “هذه التعاليم تعيش، ليس فقط بداخلي، في مجموعة كاملة من الأشخاص الموجودين في أبل”.

وكتب كوك مؤخرًا إلى صبي يبلغ من العمر 17 عامًا من ولاية ماهاراشترا الهندية، تعرض لسقوط سيء عندما كان بالخارج مع أصدقائه في رحلة، حيث سقط ميثا في الوادي ولم يكن معه هاتفه الأيفون، وقد كسر كاحليه لكنه كان يرتدي ساعة أبل Watch Series 7، لحسن الحظ، حيث قرر أن يكتب إلى الرئيس التنفيذي لشركة أبل Tim Cook وروى قصته في رسالة بريد إلكتروني، ولدهشته رد كوك على بريده الإلكتروني وكتب، أنا سعيد جدًا لأنك على طريق التعافي. يبدو وكأنه حادث مروع، شكرا جزيلا لمشاركة قصتك معنا.

أتمنى لك الشفاء التام والسريع.