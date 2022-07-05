راوتر ثلاثي الموجات في الصين مع نطاق يصل إلى 1500 متر مربع!

أطلقت شركة شاومي الصينية جهاز توجيه شبكي ثلاثي الموجات جديد يسمى Xiaomi HomeWiFi. ووفقًا للشركة، تم تصميم جهاز التوجيه HomeWiFi الشبكي للمنازل كبيرة الحجم (150 مترًا مربعًا) أو ما يصل إلى 5 طوابق من مجمع سكني (1500 متر مربع).

يأتي جهاز التوجيه في زوج من وحدتين يتم ربطهما تلقائيًا بمجرد تشغيلهما، فيمكن ربط 10 وحدات كحد أقصى معًا لتغطية أقصى مساحة تبلغ 1500 متر مربع.

يوفر الجهاز إجمالي ثلاثة خيارات للنطاقات بما في ذلك 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز وشبكة. وتأتي كل وحدة HomeWiFi مزودة بثمانية هوائيات وثمانية مضخمات إشارة لأقصى مدى. كما ان الجهاز قادر أيضًا على توصيل ما يصل إلى 600 جهاز ذكي في وقت واحد دون التأثير كثيرًا على الأداء.

وعلاوةً على ذلك، يسمح الجهاز للمستخدمين بالتحكم الكامل في الاتصالات، مما يعني أنه يمكنك توصيل أو فصل جهاز عن جهاز التوجيه بسهولة بمجرد الضغط على علامة تبويب على هاتفك الذكي.

يوفر جهاز التوجيه أيضًا اتصالاً سريعًا باستخدام NFC. ومع هذه الميزة، يحتاج الضيوف فقط إلى لمس أجهزتهم التي تدعم تقنية NFC بجهاز التوجيه وسيقوم تلقائيًا بالاتصال بهاتفهم الذكي دون الحاجة إلى كلمة مرور.

يمكن شراء جهاز التوجيه الشبكي Xiaomi HomeWiFi Tri-band بسعر 1499 يوان (224 دولارًا) في الصين، وهو متوفر باللون الأسود فقط.

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