رحلات فضائية طويلة... ماذا عن عمل أدمغة رواد الفضاء؟

كشفت دراسة جديدة عن أن أدمغة رواد الفضاء يتم إعادة توصيلها خلال رحلة فضائية طويلة الأمد لمساعدتهم على التكيف مع البيئة غير العادية، حيث درس فريق دولي بقيادة جامعة أنتويرب في بلجيكا أدمغة رواد الفضاء الروس الذين كانوا في الفضاء لمدة 172 يومًا في المتوسط.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل”، تتغير العقول وتتكيف من حيث الهيكل والوظيفة طوال حياتنا، لكن هذه الدراسة الجديدة وجدت أن تأثيرات رحلات الفضاء يمكن أن تؤدي إلى تغييراتها الخاصة.

وتظهر النتائج تغيرات كبيرة في البنية المجهرية في العديد من مسارات المادة البيضاء مثل المسالك الحسية، المسؤولة عن الحواس، والمحركات، والمعالجة.

ستشكل الدراسة، التي مولتها وكالة الفضاء الأوروبية وروس كوسموس، أساسًا للبحث المستقبلي في النطاق الكامل لتغيرات الدماغ أثناء السفر إلى الفضاء.

وقال الفريق إنه مع وصول استكشاف الإنسان للفضاء إلى آفاق جديدة، مثل قضاء وقت أطول في مدار أرضي منخفض، وكذلك السفر إلى القمر والعودة إلى المريخ، فإن فهم تأثيرات رحلات الفضاء على أدمغة البشر أمر بالغ الأهمية.

ويعطي التصوير بالألياف نوعًا من مخطط الأسلاك للدماغ، ولعل هذه الدراسة هي أول من استخدم هذه الطريقة المحددة لاكتشاف التغيرات في بنية الدماغ بعد رحلة الفضاء.