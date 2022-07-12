رد حاد من شركة تويتر على تراجع ماسك عن الصفقة المليارية.. "جهود باطلة وخاطئة"

بعد أيام على إعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إلغاءه لصفقة شراء شركة تويتر، أكدت الشركة، أنها لم تخرق أيا من التزاماتها.

وفي رسالة للملياردير الأميركي، أكدت شركة تويتر أن جهود ماسك للتراجع عن صفقة الاستحواذ عليها بقيمة 44 مليار دولار “باطلة وخاطئة”.

وفي رسالة بتاريخ 10 يوليو كشفت عنها السرية، الإثنين، قال محامي تويتر إن جهود ماسك لإبطال الصفقة تعتبر تنصلا من التزاماته بموجب اتفاقية الاندماج، وفقا لما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وأكد محامي تويتر، وليام سافيت، أن الشركة “لم تخرق أيا من التزاماتها تحت الاتفاقية، وأن تويتر لم تعاني ولن تعاني على الأرجح من آثار تراجع مادي”.

وأتى تعليق المحامي ردا على تصريحات ماسك أنه لم يحصل على المعلومات التي يحتاجها للاستحواذ على الشركة.

وأكد محامي الشركة أن الاتفاقية لم تبطل، وأن الالتزامات المصرفية وتلك الخاصة بحقوق الملكية لا تزال سارية المفعول، مطالبا ماسك بالامتثال بالتزاماته.

وأضاف سافيت “وكما فعلت سابقا، ستواصل تويتر توفير المعلومات المطلوبة بشكل منطقي من السيد ماسك وفقا للاتفاقية، وستتخذ بجد كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة”.

وأرسل ماسك خطابا إلى تويتر، الجمعة، أعلن فيه أنه أنهى الاتفاق المبرم في أبريل لشراء المنصة مقابل 54,20 دولارًا للسهم الواحد أو 44 مليار دولار في المجموع.

وذكر رئيس “تسلا” و”سبيس إكس” حججا من بينها أن مجلس الإدارة قلّل من عدد الحسابات غير الأصلية النشطة على المنصة ولم يزوده بكل المعلومات اللازمة لتقييم مشكلة البريد العشوائي بشكل صحيح.

ويتحدث محامو ماسك أيضا عن عمليات تسريح طالت مؤخرا موظفين من تويتر وتجميد التوظيف، وهما أمران مخالفان لالتزام المجموعة مواصلة العمل بشكل طبيعي.

وذكرت تقارير أن تويتر رفعت دعوى قضائية بحق ماسك في ولاية ديلاوير الأميركية من أجل السعي لإتمام صفقة الاستحواذ.