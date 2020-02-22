تكنولوجيا وعلوم

رسالة بالخطأ إلى جميع هواتف غالاكسي.. وسامسونغ تعتذر

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في وقت متأخر من الليلة الماضية أرسلت سامسونغ إشعارا غريبا لجميع مستخدمي هاتف غالاكسي في أنحاء العالم، الأمر الذي أثار الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن حقيقة هذا الإشعار.

الإشعار كان على شكل “1 1” ووصل من تطبيق “Find My Mobile” الذي تم تثبيته مسبقا في الهاتف.

ويؤدي النقر على الإشعار إلى مسحه تلقائيا دون أن تتبعه أية إجراءات لاحقة، لكن مع ذلك لاحظ مختصون أن استخدام البطارية كان مرتفعا بشكل غير طبيعي نتيجة استخدام تطبيق “Find My Mobile”، وهو أمر أكده أيضا بعض مستخدمي تويتر.

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ليس من الواضح ما إذا كانت مشكلة البطارية مرتبطة بالإشعار الخاطئ الذي أرسلته سامسونغ.

وبعد ساعات قليلة من ظهور الإشعار، وانتشار العديد من النظريات والشائعات أصدر فرع شركة سامسونغ في المملكة المتحدة تغريدة قدم فيها اعتذارا عن إرسال الإشعار وذكر أنه حصل نتيجة خطأ غير مقصود وتم إرساله خلال اختبار داخلي.

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