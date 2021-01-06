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رسمياً.. أوبو تطلق هاتفها الجديد Reno5Pro 5G

منذ 52 دقيقة
أوبو تدخل سوق منافسة الهواتف الذكية بقوة
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أعلنت شركة الهواتف الصينية العملاقة ”أوبو“ ، اليوم الثلاثاء، رسمياً عن خططها للإعلان عن هاتف Reno5 Pro 5G، في حدث يعقد في السوق الهندي في 18 من الشهر الجاري.

في الوقت نفسه، تستعد الشركة الصينية لإضافة إصدار جديد لسلسلة هواتف Reno5 لاحقاً هذا الشهر، حيث تكشف الشركة رسمياً عن هاتف Reno5 Pro 5G، الذي ينطلق برقاقة معالج Dimensity 1000 Plus بدقة تصنيع 7 نانومتر وثماني من الأنوية.

كما أكدت شركة ”أوبو“ في إعلانها الرسمي أن هاتف Reno5 Pro 5G يدعم ترقية جديدة في تقنية الذكاء الاصطناعي في تسجيل الفيديو، حيث يأتي بتوازن وتباين أعلى، مع تعريض أفضل عند تسجيل الفيديو.

كما يأتي هاتف Reno5 Pro 5G بشاشة D 3 بدون حواف تقريباً، وبحجم 6.5 بوصة، وجودة عرض FHD بلس، مع معدل تحديث 90Hz، أيضاً يضم إعدادا رباعي الكاميرا مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميغا بيكسل، وفتحة عدسات f/1.7 مع فلاش LED، ومستشعر بدقة 8 ميغا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميغا بيكسل لعدسات ماكرو، ومستشعر بدقة 2 ميغا بيكسل لعمق التصوير، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل.

ويحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 غيغابايت وذاكرة تخزين 256 غيغابايت، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ومنفذ USBC، وبطارية 4350 مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط.

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