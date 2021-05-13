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إزالة شاومي الصينية من القائمة السوداء الأمريكية

13 - مايو - 2021
آخر تحديث: 13 - مايو - 2021 7:15 صباحًا
شعار شركة شاومي الصينية

شعار شركة شاومي

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، عن إزالة شركة “شاومي” الصينية، من القائمة السوداء الأمريكية.

ووافق البنتاغاون على إزالة شركة الهواتف شاومي من قائمة سوداء وضعتها إدارة الرئيس السابق، وفق ما أظهرت وثيقة الأربعاء.

وقبل ستة أيام فقط من انتهاء ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، أدرجت الإدارة الأمريكية شركة شاومي الصينيّة المصنّعة للهواتف الذكية على قائمة سوداء شملت أيضا منصة الفيديو الشهيرة تيك توك وشركة النفط العملاقة سنووك، بتهمة ارتباطها بالجيش الصيني.

وطعنت شاومي في القرار في يناير/كانون الثاني الماضي، معتبرة أنه “خاطئ” ولم يحترم “الإجراءات القانونية الواجبة”.

وبحسب “جلوبال تايمز”، أكدت الشركة الصينية التي تصنع الهواتف الذكية، أنها رفعت دعوى قضائية ضد وزارتي الدفاع والخزانة الأمريكية بشأن حظر الاستثمار الذي يجبر المستثمرين الأمريكيين على سحب ممتلكاتهم من الأوراق المالية للشركة.

وحكم قاضٍ فيدرالي في واشنطن في 15 مارس/آذار الماضي بأن وزارتي الدفاع والخزانة اللتين أدرجتا الشركة الصينية في القائمة السوداء، “فشلتا في إثبات أن مصالح الأمن القومي المعرضة للخطر ملحة”.

في وثيقة قدموها إلى المحكمة يوم الثلاثاء، أعلن محامو الحكومة الأمريكية أنهم لن يعارضوا قرار القاضي، وأنه سيتم إنهاء تصنيف الشركة “جمعية عسكرية شيوعية صينية”.

إثر الإعلان ارتفع سهم شاومي بنسبة 11,3% إلى 3,45 دولارا في بورصة نيويورك.

وشاومي التي تفوقت على أبل لتصير ثالث أكبر شركة تصنيع هواتف ذكية في العالم عام 2020، هي واحدة من تسع شركات صينية أدرجت على القائمة السوداء خلال أربع سنوات من التوتر الدبلوماسي بين بكين وواشنطن في ظل رئاسة ترامب.

وجاء ذلك القرار بعد 4 سنوات من التوتر الدبلوماسي والتجاري المتصاعد بين بكين وواشنطن في عهد ترامب.

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