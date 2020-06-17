رسمياً..سامسونغ تطرح هاتف “Galaxy A71 5G” للبيع في 19 يونيو

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أعلنت شركة سامسونغ الكورية عن طرح هاتفها الجديد ”Galaxy A71 5G“، رسميا، في الـ19 من شهر حزيران/يونيو الجاري، بعد شهرين من الإعلان أنها ستطلق جهاز ”5G“ متوسط المدى في الولايات المتحدة بحلول نهاية الصيف.

وسيتوفر هاتف ”Galaxy A71 5G“ في الولايات المتحدة الأمريكية عبر متاجر ”T-Mobile“ و ”Sprint“ والمتجر الإلكتروني الخاص بشركة سامسونغ، وفقا لموقع ”سام موبايل“ التقني.

ويتشابه ”Galaxy A71 5G“ تقريبًا مع هاتف ”LTE Galaxy A71″، الذي صدر في وقت سابق من العام الجاري، حيث يمتلكا نفس العرض والمواصفات الداخلية، إلا أن الجهاز المُنتظر أصغر قليلاً من طراز LTE ويتميز بإطارات أرق قليلاً، ويحتوي على معالج Qualcomm Snapdragon 765 / G 5G SoC..