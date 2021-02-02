رسمياً.. سامسونغ تطلق هاتف “Galaxy M02”

أعلنت شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونغ، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق هاتفها الجديد ”Galaxy M02“ في الهند.

ويبدو أن هاتف Galaxy M02 هو نسخة معدلة من Galaxy A02 لأن كليهما له التصميم ذاته والمواصفات ذاتها.

ويبلغ سعر الهاتف الذكي الجديد 6.999 روبية هندية (نحو 95.89 دولارا أمريكيا) في الهند، وسيكون متاحا عبر موقع أمازون إنديا.

وقالت سامسونغ إن هاتف Galaxy M02 سيكون متاحا للشراء بدءا من الـ 9 من شباط/ فبراير الحالي، وسيتوفر الهاتف في أربعة ألوان؛ بما في ذلك: الأسود والأزرق والرمادي والأحمر.

مواصفات هاتف (Galaxy M02)

يحتوي Galaxy M02 على شاشة Infinity-V LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD +، وعلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل.

ومن الخلف، يأتي بكاميرا مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل يمكنها تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، ومستشعر 2 ميغابكسل خلف عدسة ماكرو لالتقاط اللقطات القريبة للغاية، كما يعمل الهاتف بنظام Android 10 وواجهة One UI 2.1.

وسيتم تشغيل هاتف سامسونغ الذكي الجديد ذي السعر المنخفض بمعالج MediaTek MT6739W رباعي النواة، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت / 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت، وفتحة بطاقة microSD (تصل إلى 1 تيرابايت).

كما يتميز بفتحة بطاقة SIM مزدوجة و يدعم اتصال 4G LTE و GPS و (Wi-Fi b / g / n) و Bluetooth 5.0 ومقبس سماعة الرأس ومنفذ microUSB. وبطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير.