رسمياً.. سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد “Galaxy Z Fold 2”

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كشفت شركة سامسونغ الكورية رسميا عن هاتفها جالكسي زد فولد 2 “Galaxy Z Fold 2” خلال حدث Unpacked التكنولوجي الخاص بها والذي بُثت فعالياته عبر شبكة الإنترنت.

وبحسب موقع theverge.com حصلت أجيال هواتف جالكسي زد فولد 2 “Galaxy Z Fold 2” على العديد من التحسينات التي جعلتها مميزة بالمقارنة مع الجيل القديم جالكسي فولد Galaxy Fold.

وتأتي في قائمة تلك التحسينات الشاشة التي تغطي الجزء الأمامي بالكامل لهواتف جالكسي زد فولد 2 “Galaxy Z Fold 2″ بحجم 6.2 بوصة وهو ما سيجعل الاعتماد عليها أكثر سهولة وسلاسة وسيقلل من استخدام مالك الهاتف استخدام شاشة الهاتف الرئيسية.

وفيما يتعلق بشاشة هاتف لهواتف جالكسي زد فولد 2 ” Galaxy Z Fold 2 ” الرئيسية من طراز OLED فهي بحجم 7.6 بوصة وهو ما يجعلها أكبر من نظيرتها المتواجدة في الجيل السابق لهاتف جالكسي زد فولد Galaxy Z Fold .

ولأن سامسونج Samsung تتعلم من أخطاء الماضي فإن الشركة الكورية راعت بشكل ملفت عدم وجود أي شقوق أو فواصل بارزة في المسافة بين شاشتي هاتف جالكسي زد فولد 2 ” Galaxy Z Fold 2 ” أثناء الطي وهي المشكلة التي عانت منها جيل جالكسي فولد Galaxy Fold الأول .

أما بخصوص مدى متانة جالكسي زد فولد 2 ” Galaxy Z Fold 2 ” فالشركة الكورية لم تستخدم البلاستيك الهش الذي تسبب بمشاكل كبيرة لشاشات الجيل السابق حيث تم استخدام خامات أكثر متانة ومرونة ولكن هذا لم يمنع سامسونج Samsung من التأكيد على أهمية بإبعاد هاتفها الجديد عن الغبار عدم تعريض شاشاته “للضغط المفرط” عند النقر عليها .

ومع عدم إفصاح سامسونج Samsung عن أي معلومات تخص الموعد الرسمي لطرح هواتف جالكسي زد فولد 2 ” Galaxy Z Fold 2 ” أو سعرها إلا أن الشركة أعلنت بأن المزيد من المعلومات ستتوافر حول هواتفها بداية من شهر سبتمبر/ أيلول القادم.

يُذكر أن هواتف جالكسي زد فولد 2 ” Galaxy Z Fold 2 ستكون متوافرة باللونين الأسود والبرونزي .