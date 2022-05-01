رسمياً.. شركة nubia تطلق هاتف Red Magic 7 Pro للأسواق العالمية

أعgنت شركة “nubia” الصينية لتصنيع الهواتف الذكية، عن إطلاق هاتفها الألعاب المتميز Red Magic 7 Pro، في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 799 دولار.

وقد كُشِف عن هاتف Red Magic 7 Pro للمرة الأولى رسمياً في السوق الصيني خلال شهر فبراير، واليوم ينطلق الهاتف للأسواق العالمية بنموذج يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، واثنان من الاختيارات في الألوان.

أيضاً يتوفر الهاتف في الأسواق العالمية بنموذج يأتي بسعة تخزين 256 جيجا بايت وأخر بسعة 512 جيجا بايت، على أن يأتي النموذج الأول بسعة 799 دولار، ويتوفر النموذج الأعلى بسعر 899 دولار.

ويدعم هاتف Red Magic 7 Pro رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1، ويأتي بنظام تشغيل Android 12، وواجهة RedMagic OS 5.0، كما يتضمن الهاتف شريحة مخصصة لمعالجة الصوتيات في الألعاب، ليتيح للمعالج الرئيسي التركيز بشكل أكبر على المهام الرئيسية.

كما يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض FullHD Plus، ومعدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 960Hz، كما يدعم الشاشة طبقة حماية Gorilla Glass 5، وتضم الشاشة تقنية استشعار البصمة.

ويأتي هذا الإصدار بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تأتي بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف Magic 7 Pro بطارية بقدرة 5000 mAh، ومنفذ USB-C، أيضاً على عكس الإصدار الصيني الذي يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 135W، يأتي الإصدار الخاص بالأسواق العالمية بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W.