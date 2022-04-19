رسمياً.. موتورولا تكشف عن هاتف "Moto E32"

كشفت شركة ”موتورولا“ الأمريكية للتكنولوجيا والاتصالات النقاب رسمياً عن أحدث هواتفها الذكية الصديقة للميزانية، حيث أعلنت عن بعض مواصفات هاتف “ Moto E32″ الذي يندرج تحت الفئة الاقتصادية التي تقدم قيمة من المواصفات والأداء مقابل سعر مقبول.

وتستعد الشركة الأمريكية – المملوكة لشركة ”لينوفو“ – لإطلاق الهاتف الذكي الجديد كأحدث إصدارات السلسلة ”E“، في وقت لاحق من أبريل الجاري.

وكشفت الشركة عن تصميم الهاتف عبر موقعها الإلكتروني، ويظهر مزوداً بشاشة مسطحة بزوايا مستديرة، وشاشة كبيرة تضم فتحة مثقبة (notch) في الجزء العلوي للكاميرا الأمامية.

وفي الوقت نفسه، يأتي الجزء العلوي للهاتف أيضًا مع ميكروفون ثانوي لإلغاء الضوضاء، ويضم الجانب الأيمن زر الطاقة وزراري التحكم في الصوت. وفي الجزء السفلي يوجد منفذ ”USB“ من النوع ”C“ للشحن جنبًا إلى جنب مع شبكة مكبر الصوت والميكروفون المعتاد. ومع ذلك، يفتقر الهاتف الذكي إلى مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، وهي خطوة قد تواجه انتقادات عدة نظراً لأن الهاتف يستهدف فئة الشباب.

ويأتي الهاتف بشاشة كبيرة من نوع ”IPS LCD“ بمقاس 6.6 بدقة ”HD+“ مع معدل تحديث 90 هرتز، وعلى الرغم من أن التقرير الذي نشرته الشركة لم يكشف عن تفاصيل كبيرة حول إعدادات الهاتف، إلا أن تسريبات نشرتها مواقع تقنية موثوقة أشارت إلى أن الهاتف سيتم تشغيله بواسطة معالج قوي في الفئة الاقتصادية، والذي يأتي من نوع ”MediaTek Helio G85“.

ويعمل المعالج جنباً إلى جنب مع 4 غيغابايت أو 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، و 64 غيغابايت أو 128 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية.

ووفقاً للتسريبات أيضاً، فمن المتوقع أن يحتفظ الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير مع شحن بقدرة 10 وات، مثل خليفه السابق ”Moto E30″، الذي أطلقته الشركة منذ 6 أشهر.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي الهاتف على إعداد ثلاثي للكاميرا مكدسًا عموديًا على وحدة مستطيلة الشكل، يضم مستشعراً أساسياً بدقة 50 ميغابكسل، وآخر ثانويا بدقة 8 ميغابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل، ويتضمن إعداد الكاميرا أيضاً فلاش ”LED“.

ومن المرجح أن يتم طرح هاتف ”Moto E32“ للبيع رسميًا أواخر الشهر الجاري، وسيشهد إطلاقًا محدودًا عبر مناطق مختارة من العالم، وسيستهدف في الغالب الأسواق الناشئة في آسيا وأوروبا.

وسيتراوح سعر الهاتف بين 131 إلى 197 دولاراً على حسب السعة الداخلية وذاكرة الوصول العشوائي.