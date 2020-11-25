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رسمياً..نوكيا تطرح أحدث هواتفها الكلاسيكية

منذ 26 دقيقة
شركة نوكيا

شركة نوكيا

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في خطوة لإحياء اثنين من الطرازات الكلاسيكية لهواتفها المميزة ، أعلنت شركة ”نوكيا“ الفنلندية رسميًا عن طرح أحدث هواتفها، التي تعمل بنظام تشغيل ”كاي أو إس“ للطلب المسبق في روسيا، دون تحديد تاريخ الشحن بالضبط.

وطرحت الشركة هاتف ”Nokia 8000 4G“ مقابل 7500 روبل روسي ما يُعادل 98 دولارًا، فيما سيباع ”Nokia 6300 4G“ مقابل 5000 روبل روسي ما يُعادل 65 دولارًا.

وبخصوص المواصفات، يأتي ”Nokia 6300 4G“ بهيكل بلاستيكي بثلاثة ألوان وهي الأخضر والأبيض والأسود، ويتميز الهاتف بشاشة ”QVGA“ قياس 2.4 بوصة ولوحة مفاتيح رقمية.

ويمتلك الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعتها 512 ميجابايت، مع بطارية 1500 مللي أمبير، ويأتي أيضًا بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم وفتحة بطاقة ”MicroSD“ لتوسيع الذاكرة وراديو ”FM“ .

فيما يتميز ”Nokia 8000 4G“ بذاكرة وصول عشوائي 512 ميجابايت مع بطارية 1500 مللي أمبير.

ويكمن الاختلاف الرئيس بين الجهازين، في وجود شاشة أكبر بمقاس 2.8 بوصة وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل بدلا من كاميرا ”VGA“، كما يأتي“Nokia 8000 4G“ بتصميم أكثر تميزًا، حيث تميز بغطاء شبيه بالزجاج و إطار من الكروم المعدني.

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