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رسمياً.. واتساب يدعم أحدث ميزات تحديث آبل iOS 15

منذ 9 دقائق
تحديث آبل iOS 15

تحديث آبل iOS 15

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أفادت تقارير تقنية بأن خدمة المراسلة الأشهر واتساب WhatsApp دعمت بشكل رسمي أنظمة تشغيل آبل iOS 15.

بعد مرور 6 أشهر من إصدار أبل له، كان يفتقد مستخدمو تطبيق واتساب لدعم نظام تشغيل أبل الجديد iOS 15.

والآن وفق أحدث إصدار من WhatsApp beta، أصبح تطبيق المحادثات الفورية داعما بشكل رسمي لنظام التشغيل الجديد من أبل iOS 15.

وهذا ما ذكره موقع “أبل دبليو دي”، الذي أفاد بأن واتساب الآن بعد دعمه لنظام التشغيل الجديد من أبل قادر على عرض صور الملف الشخصي في الإشعارات ويدعم وضع التركيز.

وأكد الموقع أن دعم واتساب للنظام الجديد سيأتي بمزيد من التحديثات مستقبلا.

عشاق “الجروبات”
وسبق أن أعلن تطبيق واتساب عن ميزة تطرح مع أحدث إصدار تجريبي للتطبيق، بعد عدة أشهر من العمل على تطويرها.

ما هي ميزة “مجتمعات Communities” في واتساب؟

الميزة الجديدة تسمى “مجتمعات Communities”، ووفق موقع “أبل دبليو دي” فإن الإصدار التجريبي الجديد لواتساب أعلن عنه بمسمى رمزي 22.4.0.75، وهو مخصص لأنظمة تشغيل ios.

والخاصية الجديدة تمكن مستخدمي واتساب من إضافة المجموعات التي تديرها كمستخدم، مكان واحد لسهولة الوصول إليها، بالإضافة لتمكين المستخدم من إرسال إعلانات لجميع الأعضاء، وجعلهم على إطلاع دائم بكل جديد.

وتشبه خاصية “متجمعات” الجديدة من واتساب الدردشة الجماعية في الوقت الحالي، وبإمكان المستخدم الربط بين 10 مجموعات في مجتمع واحد.

ولا تزال هذه الخاصية قيد التطوير من واتساب، إذل لا يمكن لمستخدمي الإصدار التجريبي الجديد تجربتها حتى الآن لحين طرحها للاستخدام العام.

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