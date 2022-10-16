رسمياً.. Amazfit تكشف عن ساعتها الجديدة

كشفت شركة Amazfit الرائدة في الأجهزة القابلة للارتداء رسميا عن ساعة ذكية متينة فاخرة من التيتانيوم مقاوم للتآكل.

وحصلت ساعة Amazfit Falcon على معيار MIL-STD 810G بعد اجتياز 15 اختبارًا عسكريًا، كما تمتلك الساعة ميزة مقاومة الماء التي تصل إلى 200 متر، وهي الأولى من نوعها لساعات Amazfit الذكية.

تعمل Amazfit Falcon بنظام تشغيل Zepp OS وتأتي بشاشة AMOLED تعمل باللمس مقاس 1.28 بوصة ودقة وضوح تبلغ 416 × 416 بكسل ودرجة سطوع تصل إلى 1000 شمعة، كما تمتلك الساعة طلاء مضادا لبصمات الأصابع لمنع اللطخات.

وتتميز الساعة بإمكانية دعم ستة أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مزدوج النطاق.

وتأتي Amazfit Falcon مع مجموعة من ميزات الصحة واللياقة البدنية، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب وقياس مستوى الأكسجين في الدم وتتبع النوم وقياس الإجهاد مع دعم أكثر من 150 وضعا رياضيا.

وتتيح الشركة أيضًا إمكانية إبقاء شاشة الساعة مفتوحة لعرض البيانات الرياضية للتحقق منها بسهولة أثناء التمرين، كما يمكن توصيل الساعة أيضًا بأجهزة التمرين الاحترافية مثل أحزمة معدل ضربات القلب.

وتأتي Amazfit Falcon مزودة بتطبيق Zepp Coach الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يقدم إرشادات مخصصة للمستخدمين لمساعدتهم على التدريب والتعافي بشكل علمي، ويمكن للساعة أيضًا مزامنة البيانات مع تطبيقات اللياقة البدنية التابعة لجهات خارجية، بما في ذلك تطبيق Google Fit و Apple Health و Adidas وغيرها.

وتمتلك الساعة بطارية بسعة 500 مللي أمبير في الساعة تكفي للبقاء لحوالي أسبوعين ويستغرق الشحن ساعتين باستخدام الشاحن المرفق.

يبلغ سعر Amazfit Falcon حوالي 500 دولار ويمكن شراؤها من خلال متاجر Amazfit و Amazon.