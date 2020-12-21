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رسميا..ZTE تطرح هاتفها الذكي الجديد Axon20 5G

منذ 5 ساعات
ZTE الصينية تطلق أول هاتف بكاميرا سلفي أسف الشاشة

هاتف من شركة ZTE الصينية

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كشف شركة ”زد تي إي“ الصينية، النقاب بشكل رسمي عن هاتفها الأشهر على الإطلاق Axon 20 5G، وأصبح الهاتف متاحًا بشكل رسمي للشراء على مستوى العالم.

ويعتبر الجهاز أول هاتف في العالم، وهو مزود بكاميرا تحت الشاشة، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.

وكشفت الشركة، أن الهاتف سيكون متاحًا من خلال موقع New Vision Club التابع لشركة ”زد تي إي“ بالإضافة إلى المواقع الرسمية للعلامة التجارية.

وسيتم إطلاق Axon 20 5G بسعر 449 دولارًا، مع توفره في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، وأوكرانيا، وتايلاند، وماليزيا، والفلبين، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا.

وتردد أن Axon 20 5G، سيأتي بشاشة أوليد مقاس 6.92 بدقة FHD +، كما يدعم -أيضًا- معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

كما يأتي الهاتف بتصميم نحيف للغاية ويزن 198 غرامًا، ويحتوي على مكبر صوت أسفل الشاشة وماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة.

ويتم تشغيل ZTE AXON 20 5G بمعالج Snapdragon 765G ثماني النواة مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 و8 غيغابايت، وخياري تخزين 128 و 256 غيغابايت، وبطارية بسعة 4220 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع 30 واط.

ويحتوي الهاتف على كاميرا رباعية في الزاوية اليسرى العليا، تضم مستشعرًا رئيسًا بدقة 64 ميغابكسل، وكاميرتين إحداهما واسعة (8 ميغابكسل) بزاوية 120 درجة، والأخرى للعمق (2 ميغابكسل)، وعدسة ماكرو (2 ميغابكسل).

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