رسميًا.. أوبو تطلق هاتفها الجديد Reno5 4G

أعلنت شركة أوبو الصينية، الخميس، عن إطلاق هاتفها الجديد من طراز OPPO Reno5 4G الجديد في فيتنام، حيث يعد هاتف إصدار (لايت) بمواصفات أكثر تواضعًا ولا يدعم شبكات الجيل الخامس.

لكن بفضل سعره وجودته؛ من الممكن أن يصبح هذا الطراز مرغوبًا بشدة.

وبالنظر إلى مستوى مواصفاته، سيقدم Reno5 4G نفسه كخيار ممتاز للمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة والذين لا يولون دعم شبكات 5G الجديدة أهمية تذكر.

يأتي الهاتف بشاشة أموليد مقاس 6.43 بوصة بدقة Full HD + وثقب على يسار الشاشة، ومعدل تحديث 90 هرتز، إلى جانب معالج كوالكوم Snapdragon 720G.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الهاتف ذاكرة عشوائية 8 غيغا رام، وسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD، في الخلف يوجد أربع كاميرات خلفية: 64 ميغابكسل + 8 ميغابكسل (فائقة الاتساع) + 2 ميغابكسل (عمق) + 2 ميغابكسل (ماكرو)، وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 44 ميغا بيكسل.

يعمل هاتف أوبو الجديد بواجهة أوبو ColorOS 11.1 المبنية على نظام أندرويد11، وبطارية بسعة 4310 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 50 وات.

وتعد كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 44 ميغابكسل، أحد أهم مميزات الهاتف الجديد، والتي ستتيح لك التقاط صور سيلفي عالية الجودة، بالإضافة إلى تسجيل مقاطع الفيديو تماثل مستوى الكاميرا الرئيسية.

وبالتالي، قد يكون هذا هاتفًا ذكيًا مثيرًا للاهتمام للمستخدمين الذين يحبون إنشاء مقاطع فيديو.