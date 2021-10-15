رسميًا.. سامسونغ تعلن عن هاتف W22 5G

سامسونج تعلن رسميًا عن هاتف W22 5G

أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن W22 5G، الذي يمثل الإصدار المتميز من Galaxy Z Fold 3. وكانت الشركة قد عرضت هاتفًا صدفيًا قابلًا للفتح تابعًا لهذه السلسلة مع لوحات أرقام يعمل بنظام أندرويد قبل ظهور Galaxy Z Flip.

ولكن لم تكن هواتف سلسلة W قابلة للطي بنفس معنى Galaxy Z Fold 3 الذي يستخدم شاشة مرنة وقابلة للطي لتحويل شاشة بقياس 6.2 إنشات إلى جهاز لوحي بقياس 7.6 إنشات. بل كانت هواتف سلسلة W عبارة عن هواتف قابلة للفتح تعمل بنظام أندرويد.

وبدءًا من عام 2019 مع W20 5G، قامت الشركة بإجراء تغيير كبير على الخط. وكان هاتف سلسلة W في ذلك العام عبارة عن هاتف جالاكسي فولد محسن مع مزيد من المتانة وشرائح +Snapdragon 855 ودعم 5G.

وبالمثل، كان W21 5G في العام الماضي عبارة عن هاتف Galaxy Z Fold 2 محسن مع بنية أطول قليلاً، وفتحتان SIM، وجهة خلفية ذهبية مختلفة المظهر بخطوط عمودية.

وتقول الشركة عبر موقعها على الإنترنت: تمتزج الأناقة والدقة في التفاصيل. تم بناء الجزء الداخلي للمفصل بشكل رائع والمواد المعدنية الخارجية صلبة.

وتفتخر سامسونج في المواد الترويجية بحرفية W22 5G وتصميمه الأنيق. كما أنه يتميز بعمود فقري ذهبي مزخرف باللون الأسود. وشعار Heart to the World موجود باللون الذهبي أيضًا.

ومع نفس المواصفات مثل Galaxy Z Fold 3، تم تجهيز W22 5G بشاشة عرض خارجية بقياس 6.2 إنشات من نوع Super AMOLED بدقة 832×2268 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

ويكشف الجهاز من الداخل عن شاشة من نوع Super AMOLED بحجم 7.6 إنشات وبدقة 1768×2208 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 3.1 المستندة إلى أندرويد 11.

ويعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 888 الذي صنعته مصانع سامسونج لأشباه الموصلات باستخدام عقدة معالجة 5 نانومتر. كما أنه يدعم قلم S Pen.

ويتمتع بتصنيف IPX8 لمقاومة الماء وقارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب ومكبرات الصوت الستيريو.

ويحتوي على كاميرا أسفل الشاشة بدقة 4 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل عبر الشاشة الأمامية. مع كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل في الخلف.

ويمكن للهاتف تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. وهناك بطارية تبلغ سعتها 4400 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط والشحن اللاسلكي السريع بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي العكسي.

وإلى جانب المظهر المتميز، تم تجهيز W22 5G بذاكرة إضافية حيث إنه يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت مقارنةً بسعة 12 جيجابايت الموجودة داخل Galaxy Z Fold 3. كما أنه يتميز بسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت.

بالإضافة إلى ذلك لا يأتي الهاتف مزودًا بخدمات جوجل المحظورة في الصين حيث يباع الجهاز بسعر 2640 دولار أمريكي.

ولطالما حددت الشركة مبيعات سلسلة W في أسواق معينة، والنموذج الجديد ليس استثناءً. نتيجة لذلك لن يصل هذا الهاتف الجديد إلى الولايات المتحدة.