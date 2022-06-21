رصد إشارات من خارج الأرض قد تكون لكائنات فضائية

أعلن فريق من العلماء الصينيين متخصص برصد وفحص الكواكب الخارجية البعيدة، بحثًا عن إشارات حياة فيها، أنهم سجلوا ”إشارات مشبوهة“ يمكن أن تشير إلى حضارة كائنات فضائية.

ونشرت صحيفة ”Science and Technology Daily“ الجريدة الرسمية لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، الخميس الماضي، تقرير فريق العلماء الصيني.

ويقول التقرير إن الفريق الصيني يتوخى الحذر بالتعامل مع النتائج، حيث قال تشانغ تونغجي، كبير العلماء في مجموعة ”الصين للأبحاث خارج الأرض“، إن ”احتمال أن تكون الإشارة المشبوهة نوعًا من التداخل اللاسلكي احتمالٌ مرجح للغاية، ويحتاج إلى مزيد من التأكيد، وهو ما قد يمثل عملية طويلة“.

واكتشف العلماء إشارات غير عادية ذات تردّد ضيق النطاق من خلال معالجة بيانات سابقة كان قد حصل عليها التلسكوب اللاسلكي ”FAST“، وهو صائد إشارات فضائية عملاق يقع في جنوب غرب الصين، وهو الأكبر من نوعه في العالم، وفقًا لموقع ”elishean777“.

وأشار العلماء إلى احتمال وجود تفسيرات أبسط للإشارات التي تم رصدها.

وأكدوا أنه يجب أخذ هذه التصريحات بحذر؛ ”لأننا لم نر بعدُ مقالا علميًا أو تحليلا من قِبل نظراء.

وقال فريق بحثي من جامعة بكين للمعلمين الذي يستكشف المعلومات بشكل أكبر إن التلسكوب اللاسلكي الصيني الكروي البالغ قطره 500 متر ”FAST“ قد عثر على العديد من الآثار التقنية المحتملة، وإشارات مشبوهة لحضارات فضائية خارج كوكب الأرض.

ويعد تلسكوب ”FAST“ الضخم أكثر ملاءمة لمهمة البحث عن حضارات خارج كوكب الأرض من التلسكوب ”Arecibo“ الراديوي الذي انهار مؤخرًا في بورتوريكو، والذي استخدم في السابق لاستكشاف السماء ليلا بحثًا عن إشارات حياة ذكية.

وقال تونغجي: ”إن التلسكوب اللاسلكي الصيني بإمكانه قبول إشارات من نطاق تردّد سماوي أوسع بكثير بفضل جهاز استقباله ذي الـ 19 حزمة لكونه الأكبر والأكثر حساسية

وأضاف تونغجي: ”سوف يكرر التلسكوب ”FAST“ ملاحظات الإشارات المشبوهة التي تم اكتشافها بالفعل لتحديد واكتشاف الإشارات الجديدة“.

ورغم التحذيرات فإن الفريق متحمس بالفعل بشأن إمكانية تأكيد الاكتشاف الذي يغير العالم، أو قد يشعر بخيبة الأمل إن تأكد العكس، بالطبع.

وقال تونغجي: ”نأمل في أن يكون التلسكوب اللاسلكي FAST هو أول من يكتشف ويؤكد وجود حضارات خارج كوكب الأرض“.

وأكد بينج بو، الباحث في المراصد الفلكية الوطنية، أنه يعتقد أن الإشارات المشبوهة من المحتمل أن تكون من أصل خارج كوكب الأرض، مضيفًا: ”لكن نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت الكافي لتحديد هويتها“.