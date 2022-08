رصد انفجار نجمي في مجرة كونية "غريبة الأطوار"

التقط تلسكوب هابل الفضائي صورة مذهلة للمجرة القزمة غير المنتظمة NGC 1705، الواقعة على بعد نحو 18 مليون سنة ضوئية من الأرض.

وفي الصورة الجديدة، تتألق المجرة القزمة NGC 1705 في سحابة من الضوء الساطع والغيوم الحمراء.

ووصف العلماء في وكالة الفضاء الأوروبي، المجرة الصغيرة غير المنتظمة، والتي تقع في كوكبة آلة الرسام (أو المرسمة) في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، بأنها “مجرة كونية غريبة الأطوار”.

وفي الآونة الأخيرة، مرت NGC 1705 بمرحلة “انفجار نجمي”، ما يعني أنها كانت تشهد معدلا مرتفعا بشكل غير عادي من تكون النجوم.

وتبدو الصورة وكأنها كتلة غير متبلورة من السحب الحمراء تتجمع حول مركز متلألئ.

وتحتوي المجرات القزمية غير المنتظمة مثل هذه عادة على عناصر أقل من المجرات الكبيرة وتتكون في الغالب من الهيدروجين والهيليوم. ولهذا السبب يُعتقد أنها تشبه أقدم مجرات الكون.

والتقطت هذه الصورة باستخدام كاميرا Wide Field Camera 3 لمراقبة طول موجي ضوئي محدد يعرف باسم H-alpha، وفقا لبيان صادر عن وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة ناسا.

