رغم العقوبات.. هواوي تكشف عن سلسلة جديدة من هواتف Mate

أشارت عدة توقعات خلال الأشهر الماضية، إلى أن شركة الهواوي الصينية لن تقدم سلسلة هواتف Mate، بسبب العقوبات الأمريكية.

وهواوي أكبر مورد لتجهيزات شبكات الاتصال وإحدى الشركات الرائدة على صعيد إنتاج الهواتف الذكية، إلا أنها تمر بمرحلة صعبة منذ أن أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 حملة لاحتواء الشركة وتم فرض عقوبات عليها أثرت تدريجيا على أرباحها الصافية.

ورغم تعرض خارطة طريق Huawei إلى حالة من الفوضى بسبب العقوبات التجارية الأمريكية، إلا أنها لم تستسلم، وأعلنت أن سلسلة جديدة من هواتف Mate قادمة في نهاية المطاف، رغم شائعات عدة أكدت عدم حدوث ذلك، وفقا لـ”gsmarena”.

ستعيد Huawei سلسلة هواتف Mate في سبتمبر/أيلول المقبل، من خلال أجهزة Mate 50 والتي ستقدم مع نظام التشغيل HarmonyOS 3.0، وستأتي بمجموعة شرائح جديدة Aito M5 EV أو Aito M7.

ستضم سلسلة هواتف الجديدة Mate 50 وMate 50 Pro وMate 50 RS، سيتم تشغيل الهواتف بواسطة معالج Kirin 9000S الجديد، وتقول التسريبات أن الشريحة ستبقى 4G فقط.

وسيكون هناك بعض الفروق بين Mate 50 وPro، ويحتوي الطراز الأساسي على كاميرا مثقبة، بينما يتميز طراز Pro بمسح الوجه.

ستصدر Huawei نظام Harmony OS 3.0 الجديد جنبًا إلى جنب مع Mate 50. تقول الشائعات أنه سيكون هناك بعض التحسينات في التصوير تسمى XMAGE.

واحتلت هواوي الصينية المركز العاشر ضمن قائمة الشركات الأعلى مبيعا للهواتف الذكية، بإجمالي مبيعات في الربع الثاني من 2022 بلغت نحو 6.4 مليون هاتف،وفقا لأبحاث (Omdia)،