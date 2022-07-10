رغم شتاء الكريبتو.. هؤلاء المليارديرات لا يزالون يثقون بالعملات الرقمية

يعاني سوق العملات المشفرة من اضطرابات حادة في الربع الثاني من العام الحالي 2022، دفعت بعدد من المستثمرين لبيع أصولهم الرقمية خشية من انخفاض أوسع.

بالنسبة لأثراء العالم ومليارديرات المال والأعمال، فرغم تحذير البعض منهم من الخوض في هذه الاستثمارات،، إلا أنها لا تزال خيارًا جاذبًا للعديد من أغنياء العالم.

ووفقاً لموقع فوربس، فإليكم بعض الأثرياء الناشطين في تجارة العملات المشفرة، بعد جمع ثرواتهم عبر صناديق التحوط أو الاستثمار في أسواق رأس المال الجريء، وفقًا لحساب صافي الثروات بتاريخ 17 يونيو/ حزيران 2022.

بول تيودور جونز الثاني

صافي الثروة: 7.3 مليار دولار

الدولة: أميركا

تداول جونز العقود الآجلة للقطن في بورصة نيويورك، وأسس شركة (Tudor Investment Corporation) في عام 1980، التي تدير الآن أصولًا تبلغ قيمتها 11 مليار دولار. كما شارك في تأسيس شركة (Robin Hood Foundation) في عام 1988.

ووفقًا لموقع (CoinDesk) المتخصص في أخبار العملات الرقمية، انضم جونز في فبراير/ شباط 2021، إلى قائمة تضم مغني الراب (LL Cool J) والشريك المؤسس لشركة (Apollo Group) جوش هاريس، والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة (PepsiCo) إندرا نوبي، للاستثمار في صندوق يركز على العملات المشفرة بقيمة 72 مليون دولار، مملوك لشركة (North Island Ventures). في حين أسس الصندوق في مطلع عام 2020 كل من غلين وجيمس هتشينز والمستثمر السابق في شركة (Digital Currency Group) ترافيس شير. ويقود الصندوق غلين، والد هاتشينز، الشريك المؤسس لشركة الأسهم الخاصة (Silver Lake Partners) التي تبلغ قيمتها 88 مليار دولار.

ستيف كوهين

صافي الثروة: 17.4 مليار دولار

الدولة: أميركا

بدأ كوهين عمله كمتداول مبتدئ في خيارات الأسهم، في بنك الاستثمار المتخصص (Gruntal& Co) وأسس صندوق (SAC Capital) الذي يُعد أحد أكثر صناديق التحوط نجاحًا على الإطلاق، في عام 1992. وبلغ أداء الصندوق أعلى مستوى له في عام 2000 عندما حقق عائدات بلغت %73.4 قبل استقطاع الأتعاب. ثم توقف (SAC Capital) عن العمل في عام 2016 بعد تحقيق داخلي بشأن التداول أجرته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ليحُظر كوهين من إدارة أموال المستثمرين الآخرين حتى عام 2018.

يشرف كوهين حاليًا على صندوق التحوط الذي أسّسه (Point72) البالغ قيمته 24.4 مليار دولار، والذي بدأ في إدارة رأس المال الخارجي في عام 2018، بعد رفع الحظر الذي فرضته عليه لجنة الأوراق المالية والبورصات. كما يدعم الصندوق (Radkl) وهي شركة ناشئة للعملات الرقمية أسسها في عام 2021 صانع السوق ببورصة نيويورك (GTS).

مارك أندريسن

صافي الثروة: 1.6 مليار دولار

الدولة: أميركا

شارك أندريسن في إنشاء متصفح الإنترنت (Mosaic) وشارك في تأسيس شركة (Netscape) التي اشترتها (AOL) في عام 1998 عبر صفقة قيمتها 4.2 مليار دولار. وقد عمل عضوًا في مجلس إدارة شركة (Hewlett-Packard) طوال الفترة من 2008 إلى 2018.

كذلك شارك في تأسيس شركة رأس المال الجريء (Andreessen Horowitz) البالغ قيمتها 33.3 مليار دولار، والتي يشار إليها عادة باسم (a16z) في عام 2009 إلى جانب بين هوروويتز، لدعم رواد الأعمال الذين يركزون على التكنولوجيا. وتعد وحدتها الخاصة بالعملات المشفرة (a16z crypto) التي تملك محفظة استثمارية نشِطة تغطي 47 شركة مرتبطة بالتشفير، أكبر صندوق للعملات المشفرة جمع تمويلًا من شركات رأس المال الجريء حتى الآن، وفقًا لفوربس. وقالت الشركة في مايو/ أيار إنها جمعت 4.5 مليار دولار لصندوقها الرابع، ليصل إجمالي التمويل الذي جمعته لأكثر من 7.6 مليار دولار، حيث تخطط لتخصيص 1.5 مليار دولار، منه لاستثمارات أولية في تكنولوجيا الجيل الثالث لشبكة الويب (Web3) و3 مليارات دولار للاستثمارات في الشركات الناشئة التقليدية.

ألان هوارد

صافي الثروة: 3.2 مليار دولار

الدولة: أميركا

شارك هوارد في تأسيس شركة (Brevan Howard Asset Management) في عام 2002، التي تركز على أنماط التداول على المستوى الاقتصادي الكلي. وفي عام 2013، كان لدى الشركة 40 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، مما جعلها واحدة من أكبر صناديق التحوط الكلية على مستوى العالم. وأطلقت الشركة وحدتها الرقمية والمشفرة في سبتمبر/ أيلول 2021.

أسس هوارد أيضًا منصة تداول العملات المشفرة (Elwood Technologies) في عام 2020 عبر تعاون ناشئ عن صناديق للعملات المشفرة ومؤسسات مالية تقليدية. وفي مايو/ أيار 2022، أغلقت المنصة جولة تمويل من الفئة (A) بقيمة 70 مليون دولار بقيادة مصرفَي غولدمان ساكس وباركليز، مع مستثمرين آخرين بارزين، بما في ذلك أكبر المستثمرين في قطاع الأعمال بأوروبا (Dawn Capital) و(CommerzVentures).