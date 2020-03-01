رغم “كورونا”… “وان بلس” تجهز مفاجأة لعشاقها

كشفت شركة “وان بلس” الصينية الرائدة رسميا نيتها الإعلان عن مفاجأة جديدة بعد يومين، وتحديدا يوم 3 مارس/آذار، رغم المخاطر المحدقة بالتجارة الصينية بسبب تفشي فيروس “كورونا” الجديد.

ونشرت “وان بلس” مقطع فيديو دعائي قصير، تعلن فيه عن نيتها الإعلان عن جهاز جديد يوم 3 مارس الجاري، وفقا لما أشار له موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص.

ولم تعلن تحديدا هوية تلك المفاجأة وهل سيكون هاتفا ذكيا أم منتجا آخر، ولكن تقارير أشارت إلى أنه قد يكون أحد سلسلة “وان بلس 8” الجديدة.

وتعمدت “وان بلس” نشر صور غامضة مبهمة لمفاجآتها المرتقبة.

​ويبدو أن الشركة الصينية الرائدة ستتبع نفس الإجراءات الوقائية السابقة، بأن تجعل الإعلان عن مفاجآتها الجديدة “أون لاين” ولن تنظم مؤتمر صحفي عالمي، كما اعتادت في السنوات الماضية، بسبب تفشي فيروس “كورونا”.