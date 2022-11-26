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رقم قياسي.. أدوبي تكشف حجم مبيعات الجمعة السوداء في أمريكا

منذ 54 دقيقة
آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2022 6:32 مساءً
شعار شركة أدوبي

شعار شركة أدوبي

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أظهر تقرير (السبت 26-11-2022) أن المتسوقين الأمريكيين أنفقوا مبلغا قياسيا يصل إلى 9.12 مليار دولار عبر الإنترنت يوم الجمعة السوداء أمس الذي انتهز فيه المستهلكون الخصومات الكبيرة لمواجهة ضغوط التضخم المرتفع.

وقالت أدوبي أناليتكس، ذراع البيانات التابعة لشركة أدوبي، إن الإنفاق عبر الإنترنت ارتفع 2.3 بالمئة في يوم الجمعة السوداء، وذلك بفضل المستهلكين الذين ترقبوا العروض في أيام التخفيضات الكبرى على المنتجات، على الرغم من أن التخفيضات بدأت في أوائل أكتوبر تشرين الأول.

وتملك أدوبي أناليتكس، التي تقيس حجم التجارة الإلكترونية من خلال تحليل المعاملات على المواقع الإلكترونية، حق الوصول إلى بيانات تشمل المشتريات من 85 بالمئة من أكبر 100 شركة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة. وتنبأت بأن مبيعات الجمعة السوداء سترتفع بنسبة ضئيلة قدرها واحد بالمئة.

وكان من المتوقع أن يملأ المستهلكون المتاجر بعد أن أعاق الوباء التسوق داخل المتاجر على مدار العامين المنصرمين، ولكن المتاجر في صباح الجمعة السوداء جذبت مستهلكين أقل من المعتاد مع هطول أمطار متقطعة في بعض المناطق بالبلاد.

واتجه الأمريكيون إلى الهواتف الذكية لإجراء عمليات الشراء في العطلة، إذ أظهرت البيانات الصادرة عن أدوبي أن التسوق عبر الهواتف مثل 48 بالمئة من جميع مبيعات الجمعة السوداء الرقمية.

    المصدر :
  • رويترز

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