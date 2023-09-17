رقم لا يصدق.. كم تبلغ قيمة منصة يوتيوب؟

أصبح يوتيوب جزءًا مهمًا جدًا من استراتيجية نمو شركة ألفابت، وبرزت اليوم كمنصة أساسية في عالم منصات مشاركة الفيديو.

يضم موقع يوتيوب عددًا مذهلاً من المستخدمين يبلغ 2.6 مليار مستخدم يسجلون الدخول شهريًا، ومجتمعًا واسعًا من منشئي المحتوى، وقد أثبت موقع يوتيوب نفسه بقوة باعتباره الوجهة المفضلة لمشاركة الفيديو عبر الإنترنت.

يوتيوب: شركة مثيرة للإعجاب

إن النطاق العالمي لهذه المنصة لا مثيل له، وهو يمتد عبر قطاعات مختلفة مثل الموسيقى والألعاب والتعليم والترفيه. تضمن مكتبة المحتوى الواسعة الخاصة بالمنصة أن يتمكن المستخدمون من العثور على مقاطع فيديو تلبي اهتماماتهم المتنوعة. ونتيجة لذلك، يحافظ موقع يوتيوب على مستوى ثابت من تفاعل المستخدمين، مما يعزز المجتمع النابض بالحياة.

إلى جانب الإعلانات، قام موقع يوتيوب بتنويع مصادر دخله من خلال الخدمات القائمة على الاشتراك مثل يوتيوب بريميوم ويوتيوب تي في. توفر هذه الخدمات للمستخدمين تجربة خالية من الإعلانات، والوصول الحصري إلى المحتوى، والبث التلفزيوني المباشر. ويقلل هذا التنويع من اعتمادها على إيرادات الإعلانات ويساهم في استقرارها المالي بشكل عام.

يعد الحضور العالمي لموقع يوتيوب أحد الأصول الرئيسية الأخرى. ومع تواجد المنصة باللغة المحلية في أكثر من مائة دولة ودعم العديد من اللغات، فإنها تجذب جمهورًا عالميًا متنوعًا. هذا الوصول الدولي لموقع يوتيوب يتيح مواصلة توسيع للمنصة قاعدة مستخدميها والاستفادة من تدفقات الإيرادات من مختلف الأسواق.

علاوة على ذلك، فإن تكامل موقع يوتيوب ضمن نظام جوجل البيئي الأوسع، جنبًا إلى جنب مع بحث جوجل وإعلانات جوجل، يؤدي إلى إنشاء مزايا تكاملية. يؤدي هذا التكامل إلى زيادة حركة المرور إلى المنصة وتعزيز قدراتها الإعلانية، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في صناعة الفيديو عبر الإنترنت.

كم تبلغ قيمة يوتيوب؟

إن قاعدة مستخدمي يوتيوب المثيرة للإعجاب، ومكتبة المحتوى المتنوعة، ومصادر الإيرادات المتعددة، والانتشار العالمي، والتكامل مع نظام جوجل البيئي، تمنحه مكانةً قويةً في مجال الفيديو عبر الإنترنت. مع استمرار ازدهار الإعلانات الرقمية، يبدو أن مسار نمو اليوتيوب مهيأ لتحقيق النجاح على المدى الطويل، مما يوفر قيمة كبيرة للمستثمرين.

لذا، السؤال الذي يطرح نفسه: كم تبلغ قيمة اليوتيوب؟

وفقًا لمحللي شركة نيدهام وشركاه، تبلغ قيمة وحدة الفيديو عبر الإنترنت التابعة لشركة جوجل ما يصل إلى 400 مليار دولار.

وقال المحللون في تقرير صدر يوم 13 سبتمبر: “نحن نقدر أن قيمة يوتيوب، إذا تم تداول جزء منها على الأقل بشكل منفصل، تبلغ حوالي 400 مليار دولار، أو حوالي 25٪ من إجمالي القيمة الحالية لشركة جوجل البالغة 1.6 تريليون دولار”.

من حيث القطاع، يجادلون بأن القيمة المضافة إلى يوتيوب تي في بواسطة تذكرة الأحد لكرة القدم الأمريكية هي 8.4 مليار دولار، في حين أن قيمة يوتيوب تي في (باستثناء تذكرة الأحد لكرة القدم الأمريكية) تصل إلى 84 مليار دولار.

“أحد أفضل الأشياء في يوتيوب تي في، من وجهة نظر التقييم، هو أنه يضيف تدفقًا جديدًا لإيرادات الاشتراك إلى يوتيوب، والذي كان عبارة عن إعلانات بنسبة 100٪ في الماضي.”

أخيرًا، يقدر المحللون تدفق الإيرادات الأساسية المستندة إلى الإعلانات على يوتيوب بمبلغ 310 مليار دولار.

وأضافوا: “نود أن نقول إن موقع يوتيوب هو أصل أكثر قيمة من نتفلكس لأنه لا يتضمن أي تكلفة لإضافة محتوى مقارنة بـ 17 مليار دولار سنويًا في نتفلكس” .

تظهر بيانات المسوق الإلكتروني (إي-ماركتير) أن موقع يوتيوب يجذب 236 مليون مشاهد في الولايات المتحدة شهريًا، أي ما يقرب من 70% من إجمالي السكان.

وما يجعل مدى وصول موقع يوتيوب أكثر إقناعًا للمعلنين هو هيمنته بين الفئات السكانية الأكثر قيمة – أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 34 عامًا. في هذه الفئة العمرية الحاسمة، يتمتع موقع يوتيوب بمدى وصول يزيد عن 85%.

“هذه هي الفئة العمرية الأساسية للمعلنين، ويعتمد تحقيق الدخل على يوتيوب في المقام الأول على الإعلانات، بالإضافة إلى ذلك، يصل يوتيوب إلى أكثر من 75% من مجموع البالغين في الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و54 عامًا كل شهر. هذه ميزة تنافسية أساسية لموقع يوتيوب التي يقدمها للمعلنين مقارنة بمنصات بث الفيديو الأخرى. وأضافوا أنه لا توجد شركة خدمات أخرى للوسائط عبر الإنترنت (OTT) ) تتمتع بهذا الانتشار الواسع النطاق.

ومن ناحية المخاطر، يشير المحللون إلى تيك توك باعتباره أهم خطر يؤثر على تقييم يوتيوب.