"رموز سرية" لإضافة رسوم متحركة إلى رسائل آيفون النصية

برموز سرية لا يعرفها سوى قليل من الناس، يستطيع مستخدمو أجهزة آيفون إضافة رسوم متحركة ملونة إلى رسائلهم النصية من خلال ”iMessage“.

كل ما عليهم القيام به، هو إرسال كلمات هي بمثابة رموز سرية لشخص ما أثناء كتابة الرسالة النصية لآيفون، وبعدها مباشرة ستظهر المؤثرات البصرية على الشاشة، وأبرزها عرض ضوء الليزر.

هذه الميزة متاحة على آيفون منذ فترة، ولكن الغالبية العظمى للمستخدمين ليسوا على دراية بها، حتى كشفها مقطع مصور على تطبيق ”تيك توك“، وشرح كيفية الوصول إليها، حسب ما أفادت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وبالإضافة إلى مؤثرات الليزر البصرية، يمكن للمستخدمين _أيضا_ جعل بالونات تطفو من أسفل شاشة لتهنئة شخص ما بعيد ميلاده.

ومع اقتراب شهر كانون الثاني/يناير، يمكنهم استخدام رسوم متحركة للألعاب النارية عبر الرسالة للتهنئة بالعام الجديد.

كيفية إرسال رسوم متحركة

لإرسال رسم متحرك على النحو المذكور إلى شخص ما، قم بكتابة إحدى الكلمات بمثابة أكواد أو رموز سريعة، ولكن شريطة أن يكون لدى مستقبل الرسالة جهاز آيفون لكي يرى المؤثرات البصرية.

إذا كنت تفضل عدم استخدام الكلمات، فيمكنك دائما الضغط باستمرار على زر الإرسال الأزرق بعد كتابة رسالة، وسيقدم لك _أيضا_ قائمة بالمؤثرات البصرية التي يمكنك إضافتها إلى أي رسالة تختارها، ثم اضغط على الشاشة في الجزء العلوي من شاشتك للحصول على معاينة لكل منها.

قائمة بأفضل وأشهر الرموز (الأكواد)

”Pew pew“ ”بيو بيو“ – عرض ضوء الليزر، ”Happy birthday“ عيد ميلاد سعيد – بالونات، ”Congratulations“ ”تهانينا“ – قصاصات ورقية ملونة تتناثر، ”Happy New Year“ عام جديد سعيد – ألعاب نارية، ”Happy Chinese New Year‘ ”سنة صينية جديدة سعيدة“– انفجار بألوان حمراء، و“ ”Selamat“ ”سلامات“– قصاصات ورقية ملونة.

مؤثرات بصرية أخرى

بعد كتابة رسالة، يمكنك النقر مع الاستمرار على زر الإرسال الأزرق لإرفاق أيّ مما يلي: (Eco) إيكو- تملأ الشاشة بفقاعات، ”Spotlight“ – يسلط الضوء على رسالتك، ”Balloons“ – ترتفع البالونات من أسفل الشاشة، ”Confetti“ – قصاصات ورق تتساقط كالأمطار، ”Love“- قلب كبير ينتفخ من رسالتك، ”Lasers“ – عرض ضوء الليزر، ”Fireworks“ – تنفجر الألعاب النارية على شاشتك، ”Shooting star“- شهاب ينطلق عبر الشاشة، ”Celebration“ – يظهر عرض الألعاب النارية الأحمر.