روبوتات تلزمك بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي للوقاية من كورونا

ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي من أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد .

أعلن فريق كرة قدم في اليابان توظيف رجل آلي ”روبوت“ في متجره الرسمي للتحقق من التزام الزوار بارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويقوم الروبوت Robovie بإرشاد زوار المتجر الرسمي لنادي ”سيريزو أوساكا“ (Cerezo Osaka)، ويحذر العملاء عندما يكتشف من خلال الكاميرا وتقنية الشعاع الليزري الثلاثي الأبعاد أنهم لا يرتدون أقنعة أو لا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي.

واستخدم الروبوت، الذي طوره المعهد الدولي لأبحاث الاتصالات المتقدمة ATR، هذا الأسبوع بشكل تجريبي، وقد يستمر استخدامه على الأقل حتى نهاية الشهر.

وتدعو السلطات اليابانية إلى توخي اليقظة بعد عودة ظهور الحالات، حيث يصبح الطقس أكثر برودة، ويقضي الناس المزيد من الوقت في الداخل.

ويوفر الروبوت الجديد استجابة مبتكرة للتحديات التي تفرضها جائحة الفيروس التاجي، ومؤشرا على كيفية قيام شركات التكنولوجيا بتقديم حلول للمشكلات البشرية.

ويأمل مطورو Robovie أن تقلل التجربة من الاتصال الوثيق بين المتسوقين والموظفين، مضيفين أنهم يعتقدون أن معظم الناس يشعرون بإحراج أقل عندما يطلب منهم الروبوت ذلك بدلا من البشر.

واستخدمت اليابان الروبوتات خلال مراحل عديدة من جائحة كورونا كما أنها سخرتها للعديد من الأغراض مثل توصيل الأدوية والأطعمة للمرضى، وغير ذلك.

