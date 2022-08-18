روبوت جديد يقوم بخدمات النادل.. اليكم التفاصيل

كشفت شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، والتى تعمل على تطوير روبوتات يمكنها أداء مجموعة من المهام، عن روبوت جديد يقوم بخدمات النادل من تقديم المشروبات وتنظيف الأسطح، حيث عملت Google مؤخرًا على تثبيت مهارات لغوية متقدمة في الروبوتات، لتكون أكثر قدرة على فهم التعليمات اللفظية الطبيعية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، فإن معظم الروبوتات قادرة فقط على تفسير أوامر بسيطة، مثل “أحضر لي كوبًا من الماء”، لكن الروبوت الجديد قادر على الاستجابة للطلبات غير المباشرة.

ويمكن الطلب من النموذج الأولي للروبوت المسمى بـ Everyday Robot “لقد سكبت مشروبي، هل يمكنك المساعدة؟”، والذي يتم تصفيته من خلال قائمته الداخلية للإجراءات الممكنة، وأخيرًا يفسر الروبوت السؤال على أنه “احضر لى الإسفنج من المطبخ”، وهو رد لم يتم طلبه بشكل مباشر، لكنه مفيد للموقف.

فى حين أن الروبوتات متعددة الأغراض لا تزال قيد التطوير وليست للبيع، فقد أدى تكامل نموذج اللغة الكبير من Google إلى زيادة قدراتها.

وتستوعب تقنية الذكاء الاصطناعي (AI)، التي يطلق عليها اسم PaLM-SayCan، فهم العالم من ويكيبيديا ووسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الويب الأخرى.

كما قالت جوجل إن ذكاء اصطناعيًا مشابهًا يشكل أساس روبوتات المحادثة أو المساعدين الافتراضيين، لكن لم يتم تطبيقه على الروبوتات بشكل كبير من قبل.

ويمكن للروبوتات الجديدة تفسير الأوامر المنطوقة بشكل طبيعي، وموازنة الإجراءات الممكنة مقابل قدراتها والتخطيط لخطوات أصغر لتحقيق المهمة.