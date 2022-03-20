روبوت جراحي محمول لوقف فقدان الدم

بعد وقوع حادث، هناك فترة زمنية صغيرة يمكن خلالها للأطباء تطبيق العلاج المنقذ للحياة على الضحايا الذين يعانون من نزيف داخلي حاد، ويعد تقديم هذا النوع من الرعاية أمرا معقدا، وتتطلب التدخلات الرئيسية إدخال إبرة وقسطرة في وعاء دموي مركزي، يمكن من خلاله إعطاء السوائل أو الأدوية أو غيرها من الوسائل المساعدة. ولا يتم تدريب فنيي الطوارئ الطبية في سيارات الإسعاف، على تنفيذ هذا الإجراء، لذلك لا يمكن تقديم العلاج إلا بعد نقل الضحية إلى المستشفى، وفي بعض الحالات، عندما تصل الضحية لتلقي الرعاية، قد يكون «الأوان قد فات» بالفعل.

وقام الباحثون بمستشفى ماساتشوستس العام بأميركا بتطوير حل لهذه المشكلة، وهو جهاز التدخل بالموجات فوق الصوتية الموجه بالذكاء الاصطناعي، وهو «عبارة عن منصة محمولة لديها القدرة على مساعدة الأفراد من خلال التدريب البسيط لتثبيت قسطرة بسرعة في وعاء فخذي، مما يتيح العلاج السريع عند نقطة الإصابة.

ووفقاً لدراسة منشورة أول من أمس في دورية «بايوسينسورس» عن هذا الجهاز، فإنه «مصنوع من خوارزميات مصممة خصيصاً وروبوتات متكاملة يمكن أن تقترن بمعظم أجهزة الموجات فوق الصوتية المحمولة التجارية». ولتشغيله «يضع المستخدم أولاً الجهاز على جسم المريض، بالقرب من مكان التقاء الفخذ بالبطن، وتقوم شاشة استهداف بسيطة بتوجيه المستخدم إلى الموقع الصحيح ثم ترشده إلى سحب الزناد، والذي يقوم بإدخال الإبرة في الوعاء بدقة، ويتحقق الجهاز من أن الإبرة قد اخترقت الوعاء الدموي، ثم يطالب المستخدم بدفع سلك توجيه متكامل، وهو سلك رفيع يتم إدخاله في الجسم لتوجيه أداة أكبر، مثل القسطرة إلى الوعاء، ثم يقوم المستخدم بتحريك القسطرة يدوياً، وبمجرد إدخال القسطرة بشكل آمن في الوعاء الدموي، يسحب الجهاز الإبرة».

ومع وجود القسطرة بأمان داخل الوعاء، يمكن لفني الطوارئ بعد ذلك توصيل السوائل أو الأدوية أو غيرها من التدخلات. ويقول جوش ويربلين، المهندس الميكانيكي المشارك بتصميم الجهاز في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمستشفى ماساتشوستس بالتزامن مع نشر الدراسة، «عندما تقوم بحقن الإبرة في اتجاه مركز الوعاء، فإنها تبحث عن وجود الدم عن طريق عملية الشفط، وتعمل البصريات الموجودة في مقبض الجهاز عند وجود الدم، مما يشير إلى أن الإدخال كان ناجحاً».