روبوت شيف يصنع المقرمشات باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت Chipotle عن أحدث موظف لها وهو شيف آلي يدعى Chippy، والذى سيكلف بصنع المقرمشات، باستخدام الذكاء الاصطناعي لإتقان الوصفات الدقيقة، حيث قال كيرت جارنر، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شيبوتل: “هدفنا هو زيادة الكفاءة من خلال الروبوتات التعاونية التي ستمكن أفراد طاقم Chipotle من التركيز على المهام الأخرى في المطعم”.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، تم تطوير Chippy بالتعاون مع شركة Miso Robotics الناشئة في باسادينا، والتي تشتهر بشيف روبوت آخر Flippy، والذي يمكنه قلب ما يصل إلى 300 برجر في اليوم.

كما أنه للتأكد من أن Chippy يصنع الرقائق المثالية، دربت شركة Miso Robotics الجهاز الآلى على الوصفة الدقيقة من دقيق الذرة والماء وزيت عباد الشمس، بالإضافة إلى رش الملح وعصر الليمون الطازج بعد الطهي.

وقالت نيفيل بانثاكي، نائبة رئيس قسم الطهي في Chipotle: “يحب الجميع العثور على رقاقة بها القليل من الملح”.

وسيتم اختبار Chippy في البداية في مركز الابتكار Chipotle في Irvine بكاليفورنيا، قبل دمجها في مطعم في جنوب كاليفورنيا في وقت لاحق من هذا العام.

ولا يزال من غير الواضح متى، أو ما إذا كان سيتم نقل الروبوت إلى المطاعم في المملكة المتحدة، وتأتي هذه الأخبار بعد فترة وجيزة من حصول الروبوت الأكثر شهرة في Miso Robotics وهو Flippy على ترقية جعلته لا يطهي البرجر فحسب، بل يملأ جميع سلال البطاطس المقلية ويضعها في مقلاة عميقة.